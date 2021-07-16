Під час падіння він зачепив контактну рейку, а вже потім потрапив під потяг. Нагадуємо, що інцидент стався між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".

До теми У Києві в метро людина потрапила під потяг: чоловік загинув

Чоловіка дістали без ознак життя

ГО "Автопатруль Майдан" повідомляє, що тіло чоловіка витягли з-під потяга без ознак життя. При ньому були особисті речі — телефон, гаманець.

Скільки йому було років

Це чоловік 1991 року народження.

Через трагічний випадок вчора тимчасово призупиняли рух метро на червоній гілці, втім за пару годин, його відновили.