Під час падіння він зачепив контактну рейку, а вже потім потрапив під потяг. Нагадуємо, що інцидент стався між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".
До теми У Києві в метро людина потрапила під потяг: чоловік загинув
Чоловіка дістали без ознак життя
ГО "Автопатруль Майдан" повідомляє, що тіло чоловіка витягли з-під потяга без ознак життя. При ньому були особисті речі — телефон, гаманець.
Скільки йому було років
Це чоловік 1991 року народження.
Через трагічний випадок вчора тимчасово призупиняли рух метро на червоній гілці, втім за пару годин, його відновили.