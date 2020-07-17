У Києві трапилась курйозна ситуація. Чоловік намагався втекти від співробітників поліції і виліз на дерев'яний хрест посеред траси на одному з виїздів з міста.

Очевидці відзняли, як кілька поліцейських стояли біля молодика, який заліз на хрест. Відео з'явилось на фейсбук-сторінці групи "Київ оперативний".

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Користувачі змонтували відео, наклали музику з текстом, в якому згадується Ісус Христос, і виклали в мережу з підписом "Так від поліції ще ніхто не намагався втекти".

На відеоролику чоловік, який одягнений лише в шорти, виліз на чотириметровий хрест. Співробітники поліції натомість стояли під ним і чекали, щоб він зліз.

Дивіться відео, як чоловік виліз на хрест, тікаючи від поліції:

Наразі невідомо, чому саме чоловік тікав від поліції. І чому молодик вирішив вилізти на чотириметровий хрест.

Зауважимо, що напередодні на табло зупинки, яка розташована поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, увімкнули порно. Відео транслювалось замість графіка руху громадського транспорту.