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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Чоловік Кім Кардяшан зізнався, що має психічну хворобу

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Каньє Вест і Кім Кардашян
Каньє Вест і Кім Кардашян / GettyImages

Чоловік Кім Кардашян Каньє Вест розповів, що страждає від психічного розладу.

Після релізу нового альбому репер Каньє Вест влаштував вечірку в Вайомінгу, де у колі близьких людей повідомив про свій діагноз. Про це повідомляє Daily Mail.

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За словами Каньє, він страждає на біполярний розлад. Репер вважає це своєю суперсилою і "третьою особистістю".

Мені ніколи не ставили діагноз, поки мені не виповнилося 39 років. Але, як я сказав на альбомі, це не інвалідність, це суперсила,
– зазначив артист.

Цікаво, що для оформлення свого альбому, Каньє Вест обрав світлину зі словами "Я ненавиджу бути біполярним, це приголомшливо".  

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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