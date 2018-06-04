Чоловік Кім Кардяшан зізнався, що має психічну хворобу
Чоловік Кім Кардашян Каньє Вест розповів, що страждає від психічного розладу.
Після релізу нового альбому репер Каньє Вест влаштував вечірку в Вайомінгу, де у колі близьких людей повідомив про свій діагноз. Про це повідомляє Daily Mail.
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За словами Каньє, він страждає на біполярний розлад. Репер вважає це своєю суперсилою і "третьою особистістю".
Мені ніколи не ставили діагноз, поки мені не виповнилося 39 років. Але, як я сказав на альбомі, це не інвалідність, це суперсила,
– зазначив артист.
Цікаво, що для оформлення свого альбому, Каньє Вест обрав світлину зі словами "Я ненавиджу бути біполярним, це приголомшливо".
Джерело: 24 Канал
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