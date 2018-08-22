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Чоловік крав зброю з Інституту сухопутних військ у Києві та продавав її після модифікації

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Працівники поліції вилучили цілий арсенал зброї
Працівники поліції вилучили цілий арсенал зброї / npu.gov.ua

42-річний уродженець Киргизстану, що мешкає у Києві, займався продажем зброї ймовірно викраденої зі складів Київського інституту сухопутних військ.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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Зазначається, що чоловік в минулому закінчив Інститут сухопутних військ України, за спеціальністю інженера-конструктора, де потім певний час працював.

Останнім часом чоловік займався приватним підприємством у сфері технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

На території гаражного кооперативу, що у Солом’янському районі столиці, чоловік обладнав справжню майстерню з ремонту та переробки різного роду вогнепальної зброї, в тому числі автоматичної. За попередньою інформацією більшість комплектуючих та вже зібраних зразків колишній співробітник військового інституту поцупив саме з його складів. Ще частину деталей він замовляв через налагоджений канал,
– йдеться у повідомленні.

Після ухвали суду правоохоронці провели санкціонований обшук у гаражі чоловіка внаслідок якого вилучили: 3 автомати "Калашникова", пістолет системи "Стєчкіна", пістолет "Макарова", пістолет "КОМПАКТ", револьвер "Магнум", 3 пістолети "Блоу Магнум", пістолет без ударноспускового механізму "Магнум", 2 гранати "РГД-5" і запали до них, 19 магазинів до автомату "Калашникова", 6 магазинів до пістолетів, комплектуючі частини до автоматів та пістолетів, майже 400 набоїв різного калібру, 3 ракетниці, 2 арбалети і 23 стріли та порох.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Фігурантові інкримінується вчинення злочинів, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статті 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) КК України. Крім того, встановлюються особи спільників затриманого та його клієнти.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Зброя
Джерело: 24 Канал
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