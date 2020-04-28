Чоловік, який переплив Дніпро в Гідропарку, приїхав на коні до Авакова: фото

Раніше поліція затримала Валентина Бур’янова біля Гідропарку, коли він намагався переплисти Дніпро, аби попри заборону потрапити на спортивний майданчик. Тепер він прибув під будівлю МВС на коні, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова.

Текст звернення після доставки оригіналу міністру внутрішніх справ Бур’янов опублікував у своєму фейсбуці.

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Як і обіцяв, публікую звернення, яке я завіз вічному міністру. Зважаючи на їхню "скриньку", яка не так часто перевіряється, я продублював звернення поштою,

– написав чоловік.

Бур’янов пообіцяв згодом пояснити свій вчинок. Під час трансляції він зазначив, що хоче показати "середньовіччя, яке запанувало в правоохоронній системі".



Звернення Валентина Бур’янова до Арсена Авакова / Фото з фейсбука Бур’янова



Бур’янов звернувся до міністра щодо випадку у Гідропарку / Фото з фейсбука Бур’янова

Що відомо про спробу Бур’янова переплисти Дніпро

6 квітня Бур’янова не пустили на спортмайданчик в Гідропарку через карантинні обмеження.

Однак чоловік не здався та намагався дістатися майданчика, перепливши річку.

Поліцейські зловили його на іншому березі.

На Бур’янова склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.