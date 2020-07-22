У Карпатах 21 липня 38-річний турист зі Львова на квадроциклі вирішив переправитись гірською річкою. Однак, під час переправи його знесло течією.

Вибратись йому допомагали рятувальники. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. До теми У Шешорах на Прикарпатті негода повністю зруйнувала міст: фото Що відомо про обставини інциденту О 20:30 в селищі Славському Львівської області квадроцикл застряг у річці Опір. Його водій, переправляючись через річку, не впорався з керуванням і його знесло течією.

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної частини за допомогою автомобільної лебідки витягнули квадроцикл з річки.

Чоловік вибрався на берег самостійно. Під час пригоди 38-річний львів'янин не постраждав.

Рятувальники витягнули квадрацикл з річки / Фото ДСНС Село Славське на карті: