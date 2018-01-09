Чоловіка відомої української співачки госпіталізували у Шрі-Ланці
Під час сімейного відпочинку чоловік Олі Полякової – Вадим Поляков – потрапив в лікарню на Шрі-Ланці.
Про це зірка сповістила у своєму Instagram.
Три дні тому зірка опублікувала інтригуюче фото з медстестрами місцевої лікарні та поліцейською, підписавши його: "Ми, як зазвичай, потрапили в історію! Подробиці в наступному відео!"
Вже згодом у новому відео співачка зазначила, що її чоловік вирішив покататися на скутері, не оцінивши належним чином свої сили, через що пошкодив коліно і "заробив" перелом.
Ми в госпіталі на Шрі-Ланці, тому що мій чоловік вирішив покататися на скутері. Вчора він покатався перший раз, впав, здер всі лапи собі. А сьогодні він зняв скутер і повинен був поїхати на поле, щоб повчитися там, попрактикуватися... Але він, як усі чоловіки, думає, що він великий хлопчик і все може робити сам. Він сказав скутермену, щоб той сів назад, і він буде його сам везти. Як тільки він сів назад, вони благополучно закрутилися... Зараз він пошкодив коліно, і ми знаходимося в госпіталі,
– розповіла історію Полякова.
В кінці відеоролику вона звернулася до чоловіків з проханням "стати дорослішими":
"Я хочу сказати: мужики, доки ви будете грати в 15-літніх капітанів?! Може, вже пора подорослішати! Вам іноді сто років в обід, але ви ведете себе, немов вам 15, і у вас немає голови взагалі".
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