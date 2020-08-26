25 серпня Нацбанк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним. Серед причин фінансових проблем установи – втрата нерухомих активів, через які капітал банку став від'ємним.

НБУ був змушений визнати банк неплатоспроможним. Про це на брифінгу сказав голова Нацбанку України Кирило Шевченко, передає 24 канал.

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Як зазначив Шевченко, НБУ був зобов’язаний це зробити, згідно з законом про банки.

Таке рішення було ухвалено задля захисту кредиторів і вкладників банку. Причина – зменшення нормативу капіталу менш від однієї третини від мінімально встановленого рівня,

– розповів Шевченко.

Що сталося з "Аркадою"

Шевченко зазначив: рішення про неплатоспроможність не пов'язане із пандемією та зменшенням бізнес-активності. Проблеми банку, за його словами, виникли через втрати активів: будівлі та земельної ділянки на вулиці Ольгинській.

Минулого року банк "Аркада" передав будівлю у заставу спорідненій особі. Кредитор нещодавно стягнув цю будівлю за несвоєчасну сплату боргу. Через втрату такого великого активу капітал банку став від'ємним.

Після втрати активу банк звернувся до правоохоронців. Вони вивчатимуть, чи були дії керівництва банку правомірними.

Зазначимо, напередодні – 25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним. Наступного дня у банк ввели тимчасову адміністрацію.