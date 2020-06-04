Детінізація виробництва сільгосппродукції може принести державі до 22 мільярди гривень податків щорічно. Тут мовиться про законопроєкт №3131.

Про це пишуть автори статті "Вийти з тіні: що дасть Україні мінімальне оподаткування земель", опублікованій на порталі "Апостроф".

У разі прийняття законопроект №3131 принесе державі від 6 до 22 мільярдів податків щорічно. 100% цих надходжень будуть перераховуватися до місцевих бюджетів. Ця сума еквівалента будівництву 100 шкіл, 263 дитячих садків або ремонту 800 кілометрів сільських доріг,

– пишуть автори статті.

При цьому мова не йде про введення нового податку. Ухвалення закону не створить додаткового фінансового навантаження для фермерів, які працюють "в білу".

"Закон встановлює встановлене податкове зобов'язання на рівні 5% від нормативної грошової оцінки землі. Це близько 1400 – 1600 гривень з гектара. Це та сума, яку всі легальні землекористувачі платили ще у 2018 році", – мовиться в матеріалі.

Таким чином тим сільгосппідприємствам, які легально працють, нічого не доведеться доплачувати. А ось різного роду махінатори будуть змушені легалізуватися. Всі аграрні асоціації вже давно говорять про необхідність встановлення мінімального податкового навантаження на гектар.

"Проект №3131 варто розглядати не як панацею, а як одну зі складових земельної реформи. Таку ж, як і прийнятий закон №2178-10 про обіг землі, як готовий до другого читання проєкт №2194 про дерегуляцію, який знищить адміністративні бар'єри і зведе до мінімуму присутність держави в земельній сфері. У свою чергу законопроект №3131 врівноважить положення гравців ринку, створить умови для чесної конкуренції та наповнить місцеві бюджети", – зазначають автори статті.