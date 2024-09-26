Втім, чи зможе Росія швидко перепрофілювати свою економіку, аби знизити витрати й повернутися до стану країни, яка не робить ставку на мілітарний комплекс. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Що станеться з Росією у разі повернення на мирні рейки

Зупинка військово-промислового комплексу Радянського Союзу привела до розвалу економічної системи цієї країни. Так само й Росія неспроможна перепрофілюватися. Речі, які виробляють росіяни, вузько спеціалізовані.

Тобто на сьогодні військові заводи, які працюють по воєнних замовленнях російського уряду, не можуть перепрофілюватися на виробництво цивільної техніки. Зокрема, через те, що в них немає ноу-хау, технологій, устаткування.

Тож, коли ми з вами говоримо про перспективи, то це або буде повна зупинка російської економічної системи, що призведе до хаосу і колапсу, або це буде продовження перегонів озброєнь, новий виток загострення відносин, нові ядерні погрози тощо,

– мовив Пендзин.

Після різкого розвороту економіки Росії на воєнні напрямки, легкого повернення назад на цивільний лад бути не може. До того ж особливості побудови командно-адміністративної системи не передбачають орієнтацію на соціальні потреби населення.

Логіка війни передбачає формування достатньо потужного військового комплексу з повним занедбанням цивільних галузей,

– зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

До речі, наслідком переорієнтації економіки на воєнні рейки є різке зменшення виробництва аграрної продукції. Тому що аграрний бізнес в цій ситуації насамперед починає втрачати трудові кадри, які об'єктивно переходять туди, де платять більше.

Зменшення загальної пропозиції продовольства в супермаркетах Росії є певним наслідком процесів, що відбуваються в економіці,

– додав Пендзин.

За його словами, модель кінця 80-х років СРСР з тотальним дефіцитом це не примара або випадковість, а те, що реально на сьогодні очікує російський соціум у разі продовження даної політики.

До слова, нещодавно начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія успішно перевела свою економіку на воєнні рейки. За прогнозами Буданова, російська економіка почне відчувати серйозні фінансово-економічні збитки влітку 2025 року через санкції та обмеження.