А з причини того, що маленький державний орган, який очолює невідомо хто, завідомо слабкий. І провал державної ветеранської політики тоді стає більш імовірним, хоча б через те, що керівник маленького органу не має тих важелів, які має керівник великого. Про це пише Ярослав Божко.

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Великі й маленькі міністерства

Це там десь у "Вікіпедії" всі міністерства рівні і т. д., бо юридично перебувають на одному щаблі. Але де-факто є великі міністерства, очільники яких де-факто завжди стають впливовими фігурами. І саме впливовій фігурі значно більше є що втрачати, і саме впливова фігура є більш наділеною неформальним ресурсом (банальне "зателефонувати прем'єру серед ночі, якщо дуже треба"), доступом до західних партнерів і т. д. А є маленькі міністерства, де, власне кажучи, ні впливу, ні ресурсу.

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Спроможність же міністерств полягає не тільки всередині, а й ззовні – у вмінні вплинути на інші середовища у владі. І тут суперважливо мати якомога більший вплив, якщо тема дійсно гостра. І ветеранська тема саме така, гостра і наболіла.

Чому Міністерство ветеранів не потрібне?

Звісно, тут я говорю лише про інституційний дизайн. Абсолютно безвідповідальна людина може очолювати і велике відомство.

Але якщо абстрагуватися від персон керівників, то виведення теми ветеранів у гетто відповідальності маленького відомства – майже гарантія, що там не буде нічого путнього. Бо кадрового й іншого ресурсу, щоб щось сформувати у таких відомствах, часто немає.

Ідея все дробити на дедалі менші острівці державного управління може і класна для якихось там розвинених демократій, де всі багаті й розумні. А у нас – дефіцит всього, включно з політичними рішеннями і спроможністю їх генерувати та проштовхувати. У таку гру грають великими командами.

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Часто ідея створення окремого уповноваженого органу з якоїсь гострої теми в Україні сприймається як великий прорив. Потім минає час, і від функціонування цього органу суттєвих зрушень у темі не настає. Тема лишається гострою, а питання – невирішеним. Тому що в таких маленьких середовищах з відносно обмеженими за впливом керівниками воно і не може бути інакше.

Є важливі теми нацпам'яті, мовної політики, дезінформації тощо. Ані Інститут національної пам'яті, ані мовний омбудсмен, ані Центр протидії дезінформації ніколи не мали навіть і близько у своєму розпорядженні вирішальних ресурсів і можливостей.