"Підрив легітимності": експерт назвав головні ризики онлайн-виборів під час війни

Під час розмови в ефірі 24 Каналу аналітик зауважив, що виборчий процес не обмежується лише днем голосування та підрахунком бюлетенів. За його словами, організація перегонів вимагає безперебійної роботи реєстру виборців, рівних умов агітації та публічних дебатів кандидатів.

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Чому електронне голосування є небезпечним

Найперше йдеться про базове конституційне право кожного громадянина, яке під час бойових дій неможливо повноцінно гарантувати усім виборцям.

Вибори – це в першу чергу забезпечене конституційне право обирати і бути обраним. Поки ця норма не буде гарантована для всіх громадян, зокрема для українських захисників на фронті, говорити про проведення виборів некоректно– наголосив Олександр Антонюк.

Крім того, ключовим фактором залишається суспільна довіра до фінальних результатів. В умовах щоденних російських кібератак дистанційний цифровий формат відкриває широкий простір для втручання та маніпуляцій з боку ворога.

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Також фахівець прокоментував сподівання окремих партнерів на Заході щодо зміни влади заради поступок агресору, назвавши це ілюзією, оскільки будь-який керманич під тиском народу муситиме захищати національні інтереси.

Що цьому передувало

Раніше Володимир Зеленський припустив, що влада може подумати про онлайн-вибори, але застеріг про несправедливість голосування без участі військових на передовій.