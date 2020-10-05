У свіжому випуску "Є питання" за 5 жовтня – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: він не повірить в те, що безвіз можуть забрати, поки йому не напишуть особистого листа. Сьогодні група депутатів Європарламенту таки написала політику листа, заявивши, що втрата безвізу – не чутки.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Конституційний суд України почне розглядати позов деяких народних депутатів на предмет конституційності створення Антикорупційного суду 6 жовтня 2020 року. Це відбудеться якраз у день 22-го саміту Україна – ЄС. Дивіться повний випуск програми "Є питання":