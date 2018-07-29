Чому чоловіки перебільшують, коли їх питають про кількість партнерок
Британські науковці з'ясували, чому чоловіки схильні перебільшувати, коли мова заходить про їхній сексуальний досвід.
Дослідники з університету Глазго проаналізували дані опитування 15 тисяч чоловіків і жінок у віці від 16 до 74 років, пише Independent.
З'ясувалось, що чоловіки частіше за жінок завищують кількість сексуальних партнерів. Вони завищують число, в середньому, в два рази.
Читайте також: Які чинники руйнують сексуальне життя
Причиною брехати про свій сексуальний досвід було бажання здаватися більш досвідченими. Також іноді чоловіки просто округляли цифри, не підраховуючи точну кількість партнерів.
Що цікаво, чоловіки і жінки під час опитування продемонстрували абсолютно різне ставлення до випадкового сексу.
Жінки намагалися приховати від партнерів такий досвід, а чоловіки навпаки – перебільшити кількість випадкових сексуальних відносин.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.