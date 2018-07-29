Чому чоловіки перебільшують, коли їх питають про кількість партнерок

Британські науковці з'ясували, чому чоловіки схильні перебільшувати, коли мова заходить про їхній сексуальний досвід.

Дослідники з університету Глазго проаналізували дані опитування 15 тисяч чоловіків і жінок у віці від 16 до 74 років, пише Independent.

З'ясувалось, що чоловіки частіше за жінок завищують кількість сексуальних партнерів. Вони завищують число, в середньому, в два рази.

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Причиною брехати про свій сексуальний досвід було бажання здаватися більш досвідченими. Також іноді чоловіки просто округляли цифри, не підраховуючи точну кількість партнерів.

Що цікаво, чоловіки і жінки під час опитування продемонстрували абсолютно різне ставлення до випадкового сексу.

Жінки намагалися приховати від партнерів такий досвід, а чоловіки навпаки – перебільшити кількість випадкових сексуальних відносин.

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