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      Чому гривня почала падати: пояснення НБУ

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      Чому гривня почала падати / epravda.com.ua

      Наприкінці 2019 року гривня суттєво зростала, а вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У Національному банку України пояснили, чому так відбувається.

      Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу заявив, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.

      До теми: В якій валюті українці зберігають гроші: опитування

      У минулі роки таке було також. Крім цього, ми бачили активність компаній щодо сплати дивідендів: деякі компанії купували валюту,
      – сказав заступник голови НБУ.

      За словами Сологуба, наприкінці 2019 року уряд та експерти частково критикували НБУ за те, що Нацбанк дозволяє суттєве зміцнення гривні та робить не достатньо для того, аби підтримувати курс на низькому рівні.

      Наразі ж ми спостерігаємо іншу сторону цієї гнучкості (курсу валют – 24 канал),
      – додав він.

      Як змінилася політика НБУ

      Попри девальвацію гривні, політика НБУ не змінилася. Нацбанк не встановлює штучного курсу валют, а лише "гасить" шоки, продаючи валюту з міжнародних золотовалютних резервів України.

      До речі: Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає

      Як змінився курс валют з початку 2020 року

      Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Загалом упродовж місяця курс виріс майже на 1 гривню.

      Довідка. 30 січня офіційний курс долара в Україні складає 24 гривні 84 копійки. 

      Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Гривня Долар-Гривня Курси валют Валюта Долар НБУ
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