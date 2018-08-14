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Чому Київ має низький рейтинг серед найкомфортніших міст світу: коментар Кличка

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Мер Києва Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко / profi-forex.org

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував результати міста у щорічному рейтингу The Economist найкомфортніших для проживання міст світу. Адже виявилося, що цього разу Київ посів 118 місце у рейтингу, набравши 56,6 балів із 100 можливих.

Про це повідомила прес-служба столичної влади.

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Як розповів Віталій Кличко, не останню роль у формуванні оцінки комфортності життя у рейтингу має безпекова ситуація у країні.

Навіть попри те, що в цілому Київ живе мирним життям, за 700 кілометрів від столиці тривають бойові дії. Ми звикли до такого життя. Але для експертів The Economist – це загроза, що в результаті впливає на оцінку комфорту життя в місті. Цей рейтинг є проекцією оцінки експертами того, що відбувається загалом в Україні,
– заявив мер Києва.

Зазначимо, що Київ виявився у списку міст, які за 5 років (із 2013-го) найбільше погіршили своє становище.

Київ посів 118 місце у рейтингу найкомфортніших міст
Київ посів 118 місце у рейтингу найкомфортніших міст

"Я хочу звернути увагу, що в порівнянні з торішніми результатами, наша столиця піднялася у рейтингу на 13 позицій. У 2017 і 2016 роках місто займало 131 позицію в рейтингу. І зазначу, що це не завадило Києву блискуче провести фінал Ліги Чемпіонів і Євробачення та збільшити потік туристів", – відповів Кличко.

Рейтинг The Economist складається з п’яти категорій: стабільність, охорона здоров’я, культура й екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя. У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Безпекова ситуація, на думку експертів, складає 25% сумарного рейтингу.

Нагадаємо, журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень.

Теги: Новини України Віталій Кличко Рейтинги статистика Новини Києва
Джерело: 24 канал
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