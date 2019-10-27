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      Чому літак Ryanair без пасажирів полетів до Львова: курйозні деталі

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      Літак Ryanair без пасажирів полетів до Львова
      Літак Ryanair без пасажирів полетів до Львова / Фото з відкритих джерел

      Літак Ryanair 26 жовтня порожнім полетів з київського аеропорту "Бориспіль" до Львова. Це відбулося незважаючи на те, що вильоту цього літака чекали кілька десятків пасажирів. Чому це сталось – читайте нижче.

      Така ситуація склалася через погані погодні умови та бюрократичні процедури, передає Avianews.

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      Літак виконував рейс з аеропорту "Дюссельдорф Веце" до Львова, проте через сильний туман у Львові йому довелося полетіти на запасний аеродром в Бориспіль.

      Було два варінти: Вже в аеропорту "Бориспіль" літак з пасажирами міг перечекати погані погодні умови або ж висадити пасажирів, аби полетіти в Дюссельдорф порожнім, маючи можливість приземлитися у Львові в разі поліпшення метеоумов і забрати пасажирів зворотного рейсу Львів – Дюссельдорф до Німеччини.

      Але оскільки не було відомо, чи стане погода кращою, пілоти вирішили висадили пасажирів в Києві. Вони пройшли паспортний контроль і це зробило неможливим їх подальше переліт до Львова. Тому що прикордонники і митна служба обслужили рейс, а при перельоті з Києва до Львова він би вже вважався внутрішнім, а на це Ryanair не має права.

      В результаті пасажирів відправили з Києва до Львова автобусами, а літак, злетівши з Борисполя, все ж приземлився у Львові, бо там покращилася погода. Тому пасажири піднялися на борт та відправилися до Німеччини.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України авіація Новини Львова Новини Києва Ryanair
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