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      Чому люди масово відмовляються від вакцинації: пояснення імунолога

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      Чому люди масово відмовляються від вакцинації
      Чому люди масово відмовляються від вакцинації / pixabay.com

      Попри те, що вакцинація важлива, рівень охоплення щеплення у дітей в Україні є низьким. Батьки нехтують вакцинацією своїх малюків за Календарем профілактичних щеплень, куди входить ін’єкції від 10 інфекційних захворювань, таким чином, наражають їх та інших людей на небезпеку.

      Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, що з початку року на кір захворіло 8 тисяч осіб. Єдиним способом вберегтися від цього захворювання є вакцинація.

      Читайте також: Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

      Імунолог переконаний, що передумови до масової відмови від щеплення були закладені давно.

       
      Імунолог Федір Лапій
      “П ерш за все, це – брак знань серед лікарів з питань імунопрофілактики, що демонструють професори, які створюють і поширюють неправдиву інформацію щодо вакцинації. У тому числі – екстреної профілактики кору ”.

      Тези, які вони створюють та поширюють, не відповідають фактам та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це спричинило те, що покоління лікарів не мають достатньо знань з імунопрофілактики. У таких умовах населення втрачає довіру до медиків та до системи охорони здоров’я.

      Другою причиною імунолог називає втручання політиків, які часто спекулюють на темі вакцинації населення. Так було у 2008-му та 2009-му роках.

      Що сталося з вакцинацією у 2008? У цьому році ЮНІСЕФ поставив 9 мільйонів вакцин від краснухи та кору в Україну як гуманітарну допомогу. 2018 року суспільство сколихнуло повідомлення про те, що 17-річний хлопець з Краматорська помер після проведення щеплення. Проте експерти так і не підтвердили цей зв'язок. Та політики і кампанія у медіа продовжували звинувачувати постачальника вакцин у смерті дитини. При цьому заяви міжнародних експертів ігнорували. Вакцину найбільшого світового виробника (Індія) заборонили в Україні

      Експерт зазначає, що зараз знову помічаємо, як політики, готуючись до президентських та парламентських перегонів, включились у спекуляції на темі вакцинації.

      МОЗ України закликає батьків дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і вчасно відводити дітей для проведення вакцинації.

      Коли потрібно робити дітям щеплення
      Коли потрібно робити дітям щеплення

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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