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      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених

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      Алкогольна залежність може виникати через гени
      Алкогольна залежність може виникати через гени / svidok.online

      Науковці провели дослідження, яке довело, що існує ген, який відповідальний за розвиток людської любові до спиртних напоїв.

      Про це йдеться у результатах дослідження американських вчених.

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      Фахівці проаналізували дані 28 генетичних досліджень алкоголізму, здійснених раніше в восьми країнах світу. В результаті, вчені змогли відокремити геноми майже 15 000 людей, що страждали від алкогольної залежності, і понад 38 000 людей, у яких алкоголізму не було. Таке докладне вивчення дозволило отримати можливість виокремити ген, який відповідальний за розвиток людської прихильності до спиртних напоїв.

      via GIPHY

      За словами дослідників, саме ген ADH1B визначає швидкість проходження "ацетальдегідної стадії" після того, як вжили алкоголь. У нашому організмі етиловий спирт розпадається на воду і вуглекислий газ, а на проміжній стадії процесу синтезується небезпечний токсин під назвою ацетальдегід. Якщо у людини, накопичується його велика кількість, виникають болісні симптоми алкогольного отруєння.

      Науковці встановили, що від активності гена ADH1B залежить те, наскільки швидко спирт перетвориться в токсин ацетальдегід і мине цю проміжну фазу. Якщо все відбувається з високою швидкістю і токсин не встигає накопичитися, то, як результат – у людини не виникає хворобливих відчуттів після алкоголю, а залишаються лише приємні спогади. З урахуванням цих обставин і формується алкогольна залежність.

      Алкоголь шокда
      Гени можуть впливати на схильність до алкоголізму

      А тривала стадія утилізації ацетальдегіду веде до того, що організм людини асоціює вживання алкоголю з побічними ефектами у вигляді нудоти, слабкості і проблем з тиском.

      Висновки вчених: ген ADH1B, який відповідає за швидкість розпаду спорту, впливає на любов людей до алкоголю. Якщо він активний, то люди не відчувають похмілля і швидше звикають до алкоголю. 

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      Теги: Здоров'я Медицина Алкоголь дослідження
      Джерело: 24 Канал
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