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      Чому ми переїдаємо у компанії

      268 Читать новость на русском
      Чому ми переїдаємо у компанії
      Чому ми переїдаємо у компанії / nautilusplus.com

      Можна помітити, що люди у компаніях та поодинці їдять по-різному. До прикладу, якщо ви на самоті утримуєтеся від вживання солодощів, то у колі друзів ви вживаєте їх, інколи дуже багато.

      Лікар-психолог Михайло Гаврилов пояснює, чому так відбувається, йдеться у дописі в Instagram.

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      Людина є соціальною, тому групи сильно впливають на її поведінку, усвідомлює вона це чи ні. Відтак, ця людина по-іншому поводиться в оточенні людьми та на самоті.

      Психолог пояснює, що будь-яка група це мікросистема. І якщо в ній є тенденція до переїдання, тяга до смаженої їжі, то це стан певної "гармонії" в системі.

      Чому ми переїдаємо у компанії
      Чому ми переїдаємо у компанії

      Якщо одна людина з групи починає харчуватися правильно, то група сприймає це як порушення в системі.

      На психологічному рівні людина просто боїться стати білою вороною, тому і погоджується з’їсти зайвий шматочок їжі навіть попри те, що вона наїлася.

      Лікар зазначає, що людям просто незручно відмовлятися від тої їжі, яку звикли їсти в групі.

      via GIPHY

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Психология групп - была одной из моих любимых тем в университете. Вы спросите: как это связано с пищевым поведением и перееданием в частности? Ставьте лайк, сейчас расскажу. Человек социален. Группы оказывают на наше поведение огромное влияние, хотя мы далеко не всегда это осознаем. Мы чувствуем и ведём себя по-разному в зависимости от того, окружены другими людьми или нет. Замечали ли вы, что едите больше в компании, даже если уже наелись? Этому есть психологическое объяснение. Любая группа это микросистема. И если в группе (будь то семья или компания друзей) есть тенденция к перееданию или тяга к "мусорной" еде - это состояние определенной "гармонии" в системе. И если один из ее членов вдруг решит питаться правильно, группа воспринимает это как нарушение в системе. В свою очередь, на психологическом уровне мы часто боимся быть "белыми воронами", поэтому соглашаемся взять лишний кусочек (и не маленький!), хотя уже наелись. Многие мои пациенты признаются, что испытывают неловкость, когда в больших компаниях приходится отказываться от пищи, которую привыкли есть все. Но психологию групп можно направлять в положительное русло. Эту практику мы активно применяем на группах во время снижения веса. Хотите продолжения? Ставьте плюсики в комментариях. #ДокторГаврилов #DoctorGavrilov

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Психологія
      Джерело: 24 Канал
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