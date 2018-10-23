Можна помітити, що люди у компаніях та поодинці їдять по-різному. До прикладу, якщо ви на самоті утримуєтеся від вживання солодощів, то у колі друзів ви вживаєте їх, інколи дуже багато.

Лікар-психолог Михайло Гаврилов пояснює, чому так відбувається, йдеться у дописі в Instagram.

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Людина є соціальною, тому групи сильно впливають на її поведінку, усвідомлює вона це чи ні. Відтак, ця людина по-іншому поводиться в оточенні людьми та на самоті.

Психолог пояснює, що будь-яка група це мікросистема. І якщо в ній є тенденція до переїдання, тяга до смаженої їжі, то це стан певної "гармонії" в системі.



Чому ми переїдаємо у компанії

Якщо одна людина з групи починає харчуватися правильно, то група сприймає це як порушення в системі.

На психологічному рівні людина просто боїться стати білою вороною, тому і погоджується з’їсти зайвий шматочок їжі навіть попри те, що вона наїлася.

Лікар зазначає, що людям просто незручно відмовлятися від тої їжі, яку звикли їсти в групі.

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