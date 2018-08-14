Чому молодь обирає Львів для навчання та роботи

Львів – серед лідерів України за результатами ЗНО. Львівські школярі перемагають на міжнародних олімпіадах, а студенти масово генерують стартапи.

Львів – перше місто в Україні, де в школах з’явилися інтерактивні дошки. Нині мультиборд має кожна школа. Фізика, хімія, географія та інші шкільні уроки стали цікавішими для дітей.

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Учні львівських шкіл здобувають призові місця на міжнародних олімпіадах. До прикладу, юна винахідниця Софія Петришин виграла бронзу на "Олімпіаді геніїв" у США. Дівчина власноруч створила пристрій, який перетворює інформацію на шрифт Брайля.



Софія Петришин

"Виникла ідея зробити перекладач для незрячих. Пристрій я розробляю так, щоб він був доступним для більшості людей та зручним для кожного", – пояснила винахідниця Софія Петришин.

Високий рівень знань львівські випускники щороку демонструють на ЗНО. Максимальну кількість балів з фізики і математики набрав Назар Фортуна.

Вже другий рік поспіль діє програма підтримки обдарованої молоді. Учні, які перемогли у міжнародних олімпіадах, мають можливість отримати премій у розмірі 10 тисяч гривень, ті випускники які отримали за результатами ЗНО 200 балів цьогоріч отримують по 2 тисячі гривень премії, а тільки 400 – 10 тисяч премії,

– розповіла керівниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Львів – це місто студентів, адже тут здобувають знання понад 120 тисяч людей. Львівські ВНЗ щороку очолюють рейтинги найпрестижніших в Україні.

Для мене дуже важливим є розвиток державної і приватної освіти. Прикладом для нас є Український католицький університет, який показує неймовірну динаміку,

– зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Минулого року Український католицький університет створив Центр Митрополита Андрея Шептицького. Цей осередок науки, освіти та культури відкритий для кожного. Тут працює велика і сучасна бібліотека. У залах центру Шептицького постійно відбуваються різноманітні події: виставки, зустрічі, конференції та лекції.



Центр Митрополита Андрея Шептицького

"Центр Шептицького – це дуже перспективно, я вважаю, що тут народиться щось таке, що визначатиме обличчя Львова в майбутньому", – наголосив директор Львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Львів створює осередки розвитку для молоді. В місті діють стартап-інкубатори. Один з них – Tech StartUp School. Тут досвідчені ментори допомагають молоді втілювати ідеї в реальність. Наприклад, студент Олександр створив програму доповненої реальності. Її ціль – зробити уроки астрономії більш інтерактивними.



Tech StartUp School

Місто ще й активно перетворює бібліотеки на медіатеки. Тут можна не лише почитати цікаві книги, а й скористатися інтернетом, подивитися фільми, відвідати різноманітні заходи.

Дуже часто в Україні бібліотеки є книгосховищем, де нецікаво приходити і перебувати. А інвестуючи кошти і реформуючи бібліотеки у медіатеки ми отримуємо новий простір з якого діти і дорослі не хочуть виходити,

– мер Львова.

Якісна освіта та осередки для розвитку молоді – це пріоритети стратегії "Львів 2020" Андрія Садового та "Об'єднання "Самопоміч". Успішна молодь – успішна країна.