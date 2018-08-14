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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому молодь обирає Львів для навчання та роботи

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Львів – серед лідерів України за результатами ЗНО. Львівські школярі перемагають на міжнародних олімпіадах, а студенти масово генерують стартапи.

Львів – перше місто в Україні, де в школах з’явилися інтерактивні дошки. Нині мультиборд має кожна школа. Фізика, хімія, географія та інші шкільні уроки стали цікавішими для дітей.

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Учні львівських шкіл здобувають призові місця на міжнародних олімпіадах. До прикладу, юна винахідниця Софія Петришин виграла бронзу на "Олімпіаді геніїв" у США. Дівчина власноруч створила пристрій, який перетворює інформацію на шрифт Брайля.

Софія Петришин
Софія Петришин

"Виникла ідея зробити перекладач для незрячих. Пристрій я розробляю так, щоб він був доступним для більшості людей та зручним для кожного", – пояснила винахідниця Софія Петришин.

Високий рівень знань львівські випускники щороку демонструють на ЗНО. Максимальну кількість балів з фізики і математики набрав Назар Фортуна.

Вже другий рік поспіль діє програма підтримки обдарованої молоді. Учні, які перемогли у міжнародних олімпіадах, мають можливість отримати премій у розмірі 10 тисяч гривень, ті випускники які отримали за результатами ЗНО 200 балів цьогоріч отримують по 2 тисячі гривень премії, а тільки 400 – 10 тисяч премії,
– розповіла керівниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Львів – це місто студентів, адже тут здобувають знання понад 120 тисяч людей. Львівські ВНЗ щороку очолюють рейтинги найпрестижніших в Україні.

Для мене дуже важливим є розвиток державної і приватної освіти. Прикладом для нас є Український католицький університет, який показує неймовірну динаміку,
– зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Минулого року Український католицький університет створив Центр Митрополита Андрея Шептицького. Цей осередок науки, освіти та культури відкритий для кожного. Тут працює велика і сучасна бібліотека. У залах центру Шептицького постійно відбуваються різноманітні події: виставки, зустрічі, конференції та лекції.


Центр Митрополита Андрея Шептицького

"Центр Шептицького – це дуже перспективно, я вважаю, що тут народиться щось таке, що визначатиме обличчя Львова в майбутньому", – наголосив директор Львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

 

#ЛюдиШептицького Про людей, яких ти можеш зустріти у Центрі️ ⠀ Мирко Лесюк (@myr.ko) - думає, що він блогер, Магістр Центру Шептицького та fashion-advisоr, але насправді він студент богословського факультету УКУ, менеджер зв’язків з громадськістю відділу рекрутингу УКУ, фотограф, співзасновник Вільний Простір та активний волонтер. ⠀ ️ Український католицький університет - це дуже хороша платформа для спілкування з крутими людьми, яких я б не зустрів, якби не вчився тут. Завжди надихаюсь такими людьми як Мирослав Маринович, Владика Борис Гудзяк та о.Богдан Прах - мені дуже подобається, як вони комунікують зі студентами, допомагають з проектами. А ще в УКУ ти завжди отримуєш фідбек від викладачів. Як казав один випускник ФБФ “УКУ - це фуршет можливостей”. ️ Центр Шептицького - то є велика суцільна теплиця. Я відчуваю себе хом’ячком, якого весь час підгодовують, і все що можна вже дали, навіть не знаю що ще можна очікувати. ️Мене можна зустріти де завгодно, але зазвичай це центр міста, або Вільний Простір. Є дуже багато закладів, які відвідую - це Port , Човен чи Tante Sophie. Попадаю в цей бермудський трикутник і вже не можу вийти. Ще у мене є секретне місце, але я його не розголошую, щоб туди не набігло купа людей. Якщо когось дуууже цікавить, то можу написати в приват ️ В Instagram слідкую за @iamgalla @sergeysuxov. Я й сам можу прокачати ваш Instagram - не зроблю вашу сторінку популярною, але дам вам інструменти для того, щоб ваша сторінка стала естетичною. ️ В Telegram - це зазвичай канали, пов’язані з маркетингом, переглядаю Територію твого розвитку, t.me/addmeto, t.me/awdee, telegram.me/villageua ️Facebook читаю менше, але заходжу на The Village Україна, The Guardian та Inspired ️Найкраща для мене книга - це “Маленький принц” Антуана Де-Сент Екзюпері. З останніх - це “Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього”, автор Юваль Ной Гарарі. Ну і читайте Шекспіра, бо це класика. ️Останнім часом я дуже підсів на класику, почав відвідувати Львівський органний зал, ходив на фестиваль LvivMozArt. Я великий фанат Coldplay, люблю слухати The Lumineers, Johnny Cash, Sufjan Stevens та Duft punk. Продовження в коментарях

Допис, поширений Центр Шептицького (@sheptytskycenter)

Львів створює осередки розвитку для молоді. В місті діють стартап-інкубатори. Один з них – Tech StartUp School. Тут досвідчені ментори допомагають молоді втілювати ідеї в реальність. Наприклад, студент Олександр створив програму доповненої реальності. Її ціль – зробити уроки астрономії більш інтерактивними.


Tech StartUp School

Місто ще й активно перетворює бібліотеки на медіатеки. Тут можна не лише почитати цікаві книги, а й скористатися інтернетом, подивитися фільми, відвідати різноманітні заходи.

Дуже часто в Україні бібліотеки є книгосховищем, де нецікаво приходити і перебувати. А інвестуючи кошти і реформуючи бібліотеки у медіатеки ми отримуємо новий простір з якого діти і дорослі не хочуть виходити,
– мер Львова.

Якісна освіта та осередки для розвитку молоді – це пріоритети стратегії "Львів 2020" Андрія Садового та "Об'єднання "Самопоміч". Успішна молодь – успішна країна.

Теги: Новини України Новини Львова Освіта студенти Самопоміч Андрій Садовий
Джерело: 24 канал
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