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Чому НБУ може розпочати друк гривні, – думка експерта

21:35, 17 січня 1249 Читать новость на русском
Банківська система не функціонує?
Банківська система не функціонує? / Galfinance

Банківська система в Україні не функціонує. Люди гроші не вкладають, натомість багато хто хоче їх забрати. Щоб виконати свої зобов’язання перед громадянами, НБУ почне друк гривні, що призведе до інфляції.

Про це сайту "24" розповів екс-міністр економіки Володимир Лановий.

За його словами, сьогодні громадяни і багато підприємств уникають вкладання грошей у банки. Немає кредитів і зростання депозитів, банківська система не функціонує. Але є величезний внутрішній борг і дефіцит Держбюджету – більше ста мільярдів гривень. Щоб погасити всі борги, НБУ фактично друкує гривню.

Українці хочуть забрати свої вклади з банків. Їм затримують виплати і обіцяють якусь мінімальну суму. Створюється ситуація неспокою серед роздрібних вкладників. Це може призвести до того, що НБУ почне друк гривні, щоб задовольнити українців. Це спричинить ріст інфляції і подальше падіння гривні,
– наголосив Володимир Лановий.

Нагадаємо, з початку року гривня б´є всі антирекорди з падіння відносно долара і євро, яке в НБУ пояснюють сезонними коливаннями.

Теги: Новини України НБУ Гривня
Джерело: 24 Канал
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