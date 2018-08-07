Американські педіатри переконують, що харчові додатки та речовини, які використовуються у виготовленні тари для їжі, можуть завдати непоправної шкоди дитячому організму.

Фахівці з Американської академії педіатрії проаналізували майже 80 робіт, які присвячені впливу добавок на здоров'я дітей. Звіт про роботу був опублікований в журналі Pediatrics.

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Багато з цих додатків потрапляють в продукти в процесі їх приготування - багато "просочуються" із пластику, паперу, клею, барвників та інших речовин, з яких складається упаковка.



Чому не можна зберігати їжу в харчових контейнерах

Одне з найнебезпечніших подібних з'єднань – бісфенол, що міститься в пластикових контейнерах. Він здатний діяти на жіночий статевий гормон естроген, впливаючи на терміни статевого дозрівання, сприяючи збільшенню жирових відкладень. Бісфенол здатний впливати на нервову й імунну систему. Речовина може переходити в їжу при тривалому її зберіганні в пластикових контейнерах або їх нагріванні у мікрохвильовій печі.



Не розігрівайте їжу у харчових контейнерах

У пластикових контейнерах містяться фталати. Вони здатні впливати на розвиток чоловічих статевих органів, сприяти ожирінню і серцево-судинних захворювань.

При виробництві картонного упаковування використовують перфтороалкільні з’єднання. Вони здатні знизити імунітет та впливати на роботу щитоподібної залози, вносячи зміни в метаболізм, процес травлення та розвиток мозку та міцність кісток.

Для сухих продуктів використовують перхлорати – солі перхлоратної кислоти. Вони можуть впливати на стан щитоподібної залози і мозку.



Чому не можна зберігати їжу в харчових контейнерах