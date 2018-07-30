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Чому небезпечно ставити у спальні вентилятор: пояснення медиків

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Вентилятор у спальні провокує хвороби
Вентилятор у спальні провокує хвороби / youtube.com

Зі слів медиків, спати у кімнаті з увімкненим вентилятором дуже шкідливо для здоров'я, адже цей пристрій провокує хвороби.

Медики застерігають, що постійно ганяючи потоки повітря по приміщенню вентилятор починає переганяти і пил та дрібні частки інших забруднювачів, що проникають з вулиці.

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Ці дрібні елементи, потрапивши в організм, можуть спричинити напади астми. А також це може несприятливо впливати на фізіологічні процеси, приводячи до розвитку різних порушень і нездужань. Якщо пристрій стоятиме дуже близько від тіла, то це може призвести до продуття нерву чи м'яза з подальшим запаленням.

Крім того, повітря від ввімкненого вентилятора сухе, тож буде сушити шкіру, слизові оболонки очей і рота. Особливо негативний вплив вентилятора можуть відчути люди з ослабленим імунітетом.

via GIPHY

Лікарі зазначають, що одним з найбільш простих і ефективних способів охолодження є прийом душу, після якого не потрібно обтиратися рушником – дозвольте волозі випаровуватися з поверхні тіла природним чином і тоді відчуєте максимальне полегшення.

Не забувайте також пити багато рідини та провітрювати вікна – вночі повітря більш прохолодне, тож допоможе краще охолодити кімнату.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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