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Чому небезпечно відмовлятися від алкоголю

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Чому небезпечно відмовлятися від алкоголю
Чому небезпечно відмовлятися від алкоголю / kochbar.de

Міжнародна група вчених з Франції й Великобританії назвала синдром, який може виникнути, якщо людина повністю відмовиться від алкоголю.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті EurekAlert!.

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Загалом у дослідженні взяли участь понад 9 тисяч осіб віком від 35 до 55 років. Вчені помітили, що у тих, хто повністю відмовився від алкоголю, виникла деменція.

via GIPHY

Цей симптом діагностували у майже 400 учасників за 23 спостереження. Середній вік діагнозу складав 76 років.

А у тих, хто вживав понад 14 одиниць алкоголю, збільшувалася ймовірність розвитку деменції на 17 відсотків з кожними додатковими 7 одиницями.

За словами фахівців, споживання 1-14 одиниць алкоголю в тиждень може захистити мозок, проте слід враховувати всі пов'язані з цим ризики, в тому числі захворювання печінки і рак.

via GIPHY

Проте вчені не називають точну причину між повною відмовою від алкоголю та деменцією.
 

Що таке деменція? Це синдром, що виникає при ураженні головного мозку і характеризується порушеннями в когнітивній сфері – сприйняття, увага, пам’ять, інтелект, мова.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Алкоголь дослідження
Джерело: 24 Канал
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