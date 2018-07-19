Чому небезпечно вживати хліб у великій кількості: відповідь дієтолога

Помірне вживання хліба не нанесе шкоди, проте якщо людина вживає його у великій кількості, то це може спричинити безліч проблем зі здоров’ям.

Дієтолог Світлана Фус пояснює, що найкраще обирати хліб, вироблений з використанням натуральної закваски без домішків.

Читайте також: Дієтолог розповіла, чому необхідно їсти хліб

Проте якщо людина вживає понад 100 грамів хліба на день, то це може зашкодити здоров’ю. Світлана Фус пояснює – на користь та властивості хліба впливають два фактори – амілопектин та глютен.

У складі крохмалю зернового борошна входить амілопектин та амілоза, перший компонент засвоюється швидко і робить хліб білим та пухнастим. Амілоза навпаки: засвоюється повільно. 2 скибки хліба з пшеничного борошна збільшують рівень цукру в крові як цукор рафінад

Дієтолог застерігає, що постійне вживання хліба та інших виробів з пшеничного борошна стимулює збільшення інсуліну, що з часом приводить до інсулінової резистентності. Через це фігура гладшає, виникає підшкірний жир, якого важко позбутися.

Від співвідношення амілопектину і амілози в крохмалі залежить глікемічний індекс хліба, який застосовують для засвоєння вуглеводів в дієтології.

Другий фактор – глютен або клітковина – білок пшеничного, житнього та ячмінного зерна. Цей компонент довго перетравлюється у кишківнику. Глютен здатний впливати на слизову оболонку – порушувати кишковий бар'єр для вірусів, бактерій, неперетравлених харчових макромолекул і провокувати імунну реакцію та запалення.



Чому небезпечно вживати хліб у великій кількості

Надлишок глютену може викликати розвиток цукрового діабету, харчове несприйняття, надмірну вагу, целіакію (несприйняття глютену) та інші аутоімунні захворювання.

До слова, вчені встановили, що на когнітивні функції організму та емоційний стан добре впливає цинк та залізо.