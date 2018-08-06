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Чому політв'язня Костенка тримали у російській в'язниці та де він житиме тепер

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Український політв'язень Олександр Костенко, який 3,5 роки відсидів у в'язниці в Росії, нарешті в Україні. Його звільнення країна сприйняла, як перемогу.

Хлопця засудили за кидання каміння в беркутівців на Євромайдані. Мовляв, спецпризначенець сам поскаржився на активіста. Щоправда, Костенко був замішаний у ще одному скандалі. Політв'язня раніше підозрювали у співпраці з Росією під час Революції гідності.

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Три з половиною роки у російській колонії. І ось на рідній землі. Втомлений і зі зламаною рукою – Олександр Костенко не раз скаржився на тортури у в'язниці. Тепер колишній політичний в'язень житиме в двокімнатній квартирі, яку виділила держава.

Олександр Костенко зустрівся зі своєю мамою
Олександр Костенко зустрівся зі своєю мамою

За ґратами Костенко опинився за те, що під час Євромайдану поцілив бруківкою у беркутівця. Пізніше силовик встиг отримати російське громадянство. Проте питань до колишнього євромайданівця багато. У травні 2014 року його разом зі Станіславом Красновим начебто затримала СБУ. Підозрювали в участі в терористичній групі і підготовці диверсій. А ще у співпраці під час Революції гідності з Росією.

Після того, як вийшов з СІЗО, Костенко начебто втік в Крим. Проте сам запевняв, що його викрали. До слова, інший підозрюваний Краснов зараз перебуває на лаві підсудних. Інкримінують йому державну зраду. Як доказ, СБУ опублікувала записану телефонну розмову.

У нас є проведена експертиза. Розшифрований голос, де він розповідає про те, що обговорюють проведення терористичних актів в Києві,
– сказав голова СБУ Василь Грицак.

А ще Костенку закидають те, що у 2015 році він змінив українське громадянство на російське. Проте у МЗС кажуть: не знають, чи є Костенка російський паспорт.

Йому було при звільненні повернуто його український паспорт. І за ним він перетнув український кордон. Отже, якщо б росіяни не визнавали його українського паспорта, вони б не дозволили йому виїхати,
– розповів державний секретар МЗС Андрій Заєць.

Проте у будь-якому випадку на одного політичного бранця Кремля стало менше. Проте перед Україною клопітка робота – потрібно звільнити ще багатьох українців з країни-агресора.

Хто такий Олександр Костенко? Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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