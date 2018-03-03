Чому прийом їжі без гаджетів зробить вас щасливішими

Канадаські науковці провели дослідження та виявили, що використання гаджетів під час прийому їжі робить людей справді нещасливими.

Про це повідомляють у Time.

Дослідники з Університету Британської Колумбії, що у Канаді, провели експеримент за участю 300 людей, поділивши їх на групи. Так було з’ясовано, що люди, які бачили перед собою гаджети на столі або бачили постійне відволікання на пристрої – їх це дратувало і від цього вони почували себе менш щасливими.

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Люди починають користуватися своїми телефонами, коли бачать, що ті, хто їх оточує, починають користуватися своїми. Це – ефект доміно. Прибравши телефон, ви створите позитивний ефект доміно,

– пояснила професор психології та головний автор дослідження Елізабет Данн.

Інший дослідник Д'єр Раян додав, що потрібно виробляти звичку прибирати телефон під час зустрічей, або ж ставити його на беззвучний режим, щоб не завдавати дискомфорту і собі, і близьким.