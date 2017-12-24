Чому Різдво в Україні святкують двічі

Чому ж, коли Бог – один, то його день народження в Україні святкують двічі: 25 грудня і наступного разу – через два тижні, 7 січня.

У Католицькому Соборі святого Олександра особлива атмосфера. Віряни святкують Різдво. Тож таким чином в Україні народження Ісуса відзначають двічі – за новим, і за старим стилем.

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"За новим стилем святкують всі католицькі церкви, протестанські церкви і багато православних церков. Проте є 5 церков православних які залишились на старому стилі – це єрусалимська церква, російська, українська, грузинська і сербська", – зазначив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

400 років тому Папа Римський Григорій 13-ий визнав юліанський календар неточним. У ньому знайшли помилку: відставання календарного обліку від астрономічного. Відтак світ перейшов на його версію. Наразі розбіжність між календарями вже два тижні.

У цивільному житті українці за новий календар перейшли на початку 20 століття. А от у церковному й досі діє старий. Російська церква, до складу якої входили і українські православні нововведення відкинули. Як і греко-католики. Вони вважали, що ліпше розійтися з сонцем, ніж зійтися з Папою Римським.

Для греко католиків в Галичині було важливо дотримуватися цього старого юліанського календаря, тому що це було така заборона від латинизації від спольщення і так далі,

– релігієзнавець Віктор Єленський.

Нині православні священники не проти перейти на правильний астрономічний календар. Тим більше, усім відомо, що Христос народився через день після зимового сонцестояння. А воно припадає на 22 грудня.

Тож зараз проблема лише у свідомості вірян. Ті поки що традиціям зраджувати не готові.

Тим більше зараз перехід на григоріанський календар може лише поглибити розкол серед православних. Як це, наприклад, сталося у Греції – застерігає патріарх Філарет.

Ми не хочемо ще розділяти українську церкву по календарю, бо вона і так розділена між московською і київською,

– додав Філарет.

Проте він прогнозує, що українці згодом таки святкуватимуть Різдво разом з усім прогресивним світом. Бо якщо православні і далі користуватимуться юліанським календарем, то вже через три тисячі років народження Христа вони відзначатимуть мало не в лютому.

Нагадаємо, Посольство Великої Британії в Україні записало привітання з різдвяними та новорічними святами, використавши для цього емоджі. А також вирішило подарувати подарунок за правильну відповідь.