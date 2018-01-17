Чому терористи "ЛДНР" так часто обстрілюють Світлодарську дугу: пояснення військових

На фронті бойовики тричі відкривали вогонь. На щастя, жоден військовий не постраждав. А от неспокійно було минулої ночі на Світлодарській дузі. Бойовики мало не щодня обстрілюють лінію оборони. Тут використовують крупнокаліберну артилерію, міномети та весь спектр стрілецької зброї.

Засніжені пагорби, розбиті будівлі та окупована Горлівка, до якої рукою подати. Раніше біля Світлодарська була передова позиція терористів. Про бойовиків нагадують залишені ними ящики та сітки. Російські найманці змушені були покинути свої укріплення після того, як військові ЗСУ зайняли села Травневе та Гладосове.

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Все якось поволі, не встигнеш оком моргнути, як ми вже просунулись. Травневе уже в нас далеко позаду, ось Горлівка уже на долоні – пряма видимість. Тобто, яка кажуть, потрібно останній ривок зробити,

– розповів командир взводу батальйону Донбас-Україна ''Авєр''.

Звичайно, російським найманцям не подобається, що їх вибивають з української землі, тому обстріли на цих позиціях тривають постійно. І постійно із крупного калібру.

"Стріляють загалом росіяни, бо з точністю до міліметра і снаряд летить 18 – 20 кілометрів. Це не шахтарі стріляють, не трактористи, а люди, які пройшли спеціальні курси", – зазначив боєць батальйону Донбас-Україна "Прикордонник".

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