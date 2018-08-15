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Чому треба їсти терту моркву щодня

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Чому треба їсти терту моркву
Чому треба їсти терту моркву / unsplash.com

Медики стверджують, що щоденне вживання тертої моркви допоможе захистити себе і сім'ю від низки недуг.

Терта морква допомагає у профілактиці багатьох хвороб, передає Оrganicfacts.

Цей овоч містить всі необхідні речовини для боротьби з вірусами і різними захворюваннями. Морква дає організму цінні: провітамін А (бета-каротин), вітаміни групи С, D, E, K, B6 і B1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор та магній.

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Що цікаво, чим яскравіша морква – тим більше в ній корисних речовин. Зокрема, вітамін А, відповідає за нормальний ріст організму – синтез статевих гормонів і здоров'я скелета.

via GIPHY

Бета-каротин також позитивно впливає на слизові оболонки шкіри, підвищує стійкість організму до різних інфекцій, зміцнює зуби, кістки, волосся та допомагає відновитися нервовій системі після серйозних навантажень.

А ще бета-каротин – чудовий антиоксидант. Науковці з США наголошують, що регулярне вживання моркви може продовжити життя людини на 6-8 років.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Довголіття Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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