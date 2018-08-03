Чому у чоловіків з'являється відчуття смутку після сексу

Психологи довели, що посткоїтальна дисфорія після сексуальних відносин властива не тільки жінкам, а й чоловікам, коли у них присутнє відчуття незрозумілого смутку.

Вчені Квінслендського технологічного університету зазначили, що у чоловіків також буває відчуття незрозумілого смутку, дратівливості, тривоги і навіть плаксивості після сексу, повідомляє Independent.

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Вони провели міжнародне онлайн-опитування, у якому взяли участь понад 1200 одружених або у відносинах чоловіків з Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, Росії та Німеччини.

41% опитаних відчували посткоїтальну дисфорію хоча б раз у житті, 20% стикалися з відчуттям смутку після сексу як мінімум раз за попередні 4 тижні. Ще 4% добровольців зізналися, що після сексу відчували подібні негативні симптоми на регулярній основі.

У всіх чоловіків, які взяли участь в опитуванні, були різні симптоми дисфорії: депресивний стан, почуття незадоволеності, спустошеності, нервозності та дратівливості.

Чимало чоловіків зізнались, що після сексу відчували бажання побути на самоті. Вчені вважають, що таке відчуття у чоловіків може виникати через відновлення дофаміну (біологічно активна хімічна речовина, яка у мозку передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль), рівень якого різко падає після сексу.

Що таке дисфорія? Це порушення поведінки з переважанням злобного, незадоволеного, тужливого та похмурого настрою у поєднанні з агресивністю і страхом. Дисфорія є протилежністю ейфорії. Посткоїтальна дисфорія проявляється пригніченим настроєм відразу після статевого акту.

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