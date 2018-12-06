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      Чому у жінок процес старіння гірший, ніж у чоловіків: відповідь вчених

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      Різниця старіння чоловіків і жінок
      Різниця старіння чоловіків і жінок / uarp.org

      Відомо, що жінки в цілому живуть довше, ніж чоловіки. Однак старіють жінки гірше: у літньому віці показники здоров'я кращі не в них, а в чоловіків.

      Про це йдеться у результатах дослідження Ексетерського університету. Їхні дані опублікував журнал Nature Communications.

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      На думку вчених, пояснення цього феномену пов'язане з генетичним конфліктом між двома статями: гени, які забезпечують виживання й здоров'я у чоловіків і жінок, поводяться по-різному.

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      Дослідження показало, що за різницю в якості старіння відповідають переважно статеві гени. Як відомо, у жінок після настання менопаузи фертильність гасне – можливість завагітніти й виносити дитину природним шляхом припиняється. Як підсумок статеві гени накопичуються в жіночому організмі без будь-якого практичного призначення.

      Старість в жінок важча через гормони
      Старість в жінок важча через гормони

      Дослідники вважають, що саме ця обставина негативно позначається на жіночому здоров'ї та змушує жінок старіти гірше у порівнянні з чоловіками. У мужчин активність статевих генів цілком природно співвідноситься з їхньою можливістю давати нове життя, що й підтримує їхнє здоров'я при старінні. 

      Висновки вчених: жінки мають гіршу старість через накопичення статевих гормонів, які після менопаузи не мають практичного призначення. 

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      Теги: Здоров'я Довголіття Здорове життя Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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