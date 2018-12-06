Чому у жінок процес старіння гірший, ніж у чоловіків: відповідь вчених

Відомо, що жінки в цілому живуть довше, ніж чоловіки. Однак старіють жінки гірше: у літньому віці показники здоров'я кращі не в них, а в чоловіків.

Про це йдеться у результатах дослідження Ексетерського університету. Їхні дані опублікував журнал Nature Communications.

Читайте також: Чому жінки живуть довше від чоловіків: відповідь науковців

На думку вчених, пояснення цього феномену пов'язане з генетичним конфліктом між двома статями: гени, які забезпечують виживання й здоров'я у чоловіків і жінок, поводяться по-різному.

Дослідження показало, що за різницю в якості старіння відповідають переважно статеві гени. Як відомо, у жінок після настання менопаузи фертильність гасне – можливість завагітніти й виносити дитину природним шляхом припиняється. Як підсумок статеві гени накопичуються в жіночому організмі без будь-якого практичного призначення.



Старість в жінок важча через гормони

Дослідники вважають, що саме ця обставина негативно позначається на жіночому здоров'ї та змушує жінок старіти гірше у порівнянні з чоловіками. У мужчин активність статевих генів цілком природно співвідноситься з їхньою можливістю давати нове життя, що й підтримує їхнє здоров'я при старінні.

Висновки вчених: жінки мають гіршу старість через накопичення статевих гормонів, які після менопаузи не мають практичного призначення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.