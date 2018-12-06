Чому у жінок процес старіння гірший, ніж у чоловіків: відповідь вчених
Відомо, що жінки в цілому живуть довше, ніж чоловіки. Однак старіють жінки гірше: у літньому віці показники здоров'я кращі не в них, а в чоловіків.
Про це йдеться у результатах дослідження Ексетерського університету. Їхні дані опублікував журнал Nature Communications.
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На думку вчених, пояснення цього феномену пов'язане з генетичним конфліктом між двома статями: гени, які забезпечують виживання й здоров'я у чоловіків і жінок, поводяться по-різному.
Дослідження показало, що за різницю в якості старіння відповідають переважно статеві гени. Як відомо, у жінок після настання менопаузи фертильність гасне – можливість завагітніти й виносити дитину природним шляхом припиняється. Як підсумок статеві гени накопичуються в жіночому організмі без будь-якого практичного призначення.
Старість в жінок важча через гормони
Дослідники вважають, що саме ця обставина негативно позначається на жіночому здоров'ї та змушує жінок старіти гірше у порівнянні з чоловіками. У мужчин активність статевих генів цілком природно співвідноситься з їхньою можливістю давати нове життя, що й підтримує їхнє здоров'я при старінні.
Висновки вчених: жінки мають гіршу старість через накопичення статевих гормонів, які після менопаузи не мають практичного призначення.
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