Чому українські суди ухвалюють скандальні рішення та як це змінити: пояснення політика

Рішення українських судів все частіше опиняються у центрі уваги суспільства. І переважно не у позитивному світлі. До прикладу, днями Окружний адмінсуд Києва, який і раніше ухвалював скандальні рішення, здивував новим рішенням – скасувати перейменування проспектів столиці Шухевича та Бандери. Їм повернули радянські назви – Ватутіна і Московський.

Про яке скандальне рішення йдеться

25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

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Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

Що відбувається в українських судах

Як повідомив у прямому ефірі 24 каналу народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха, такі рішення – це наслідки судової реформи, яка фактично була провалена.

Це чергове підтвердження того, що насправді ніякої судової реформи немає. Жодного правосуддя, а тим паче справедливості в українських судах немає. Саме тому ми спостерігаємо певний відкат, коли шукаються дуже болючі "точки шоку", аби розхитати суспільство,

– пояснив Семенуха.

Він наголосив, що парламенту дев'ятої каденції доведеться розв'язувати чимало проблем та наново реформувати систему судочинства в Україні.



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Крім того, Роман зауважив, що якісна судова система надзвичайно потрібна Україні. Адже іноземні інвестори, перед тим як почати співпрацювати з нашою країною, цікавляться та стежать саме за якістю українських судів.

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