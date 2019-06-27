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      Чому українські суди ухвалюють скандальні рішення та як це змінити: пояснення політика

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      Чому українські суди ухвалюють абсурдні рішення
      Чому українські суди ухвалюють абсурдні рішення / biz.censor.net.ua

      Рішення українських судів все частіше опиняються у центрі уваги суспільства. І переважно не у позитивному світлі. До прикладу, днями Окружний адмінсуд Києва, який і раніше ухвалював скандальні рішення, здивував новим рішенням – скасувати перейменування проспектів столиці Шухевича та Бандери. Їм повернули радянські назви – Ватутіна і Московський.

      Про яке скандальне рішення йдеться

      25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

      Читайте також: Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича в столиці

      Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      Що відбувається в українських судах

      Як повідомив у прямому ефірі 24 каналу народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха, такі рішення – це наслідки судової реформи, яка фактично була провалена. 

      Це чергове підтвердження того, що насправді ніякої судової реформи немає. Жодного правосуддя, а тим паче справедливості в українських судах немає. Саме тому ми спостерігаємо певний відкат, коли шукаються дуже болючі "точки шоку", аби розхитати суспільство,
      – пояснив Семенуха.

      Він наголосив, що парламенту дев'ятої каденції доведеться розв'язувати чимало проблем та наново реформувати систему судочинства в Україні. 


      Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент

      Крім того, Роман зауважив, що якісна судова система надзвичайно потрібна Україні. Адже іноземні інвестори, перед тим як почати співпрацювати з нашою країною, цікавляться та стежать саме за якістю українських судів.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Романом Семенухою

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Судді Скандал Самопоміч Законодавство Реформи
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