Чому в Україні зросла інфляція і що подорожчало

Інфляція в Україні зросла до 9,6% за підсумками травня. У квітні показник інфляції був на рівні 8,8%, тож через місяць ціни в Україні зросли на 0,7%.

Пришвидшення інфляції відбулося через стрімкіше підвищення цін на сирі продукти харчування. Усе через їхній дефіцит, пояснили у Нацбанку України.

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Що таке інфляція? Зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей. Тобто, коли на ті ж 100 гривень можна купити менше товарів і послуг.

Більшими темпами дорожчало автомобільне пальне. Причина – труднощі з імпортом пального з Білорусі та Росії.

При цьому повільнішим стало подорожчання непродовольчих товарів (до 2,2% на рік). Усе через збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Зокрема, повільніше зростали ціни на одяг та взуття, меблі, медикаменти, транспорт, товари для особистого догляду.

Водночас прискорилося (до 8,7% на рік) зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки. Так, здорожчало м'ясо – через скорочення пропозиції та підвищення світових цін на цей продукт. Молочні продукти продовжили дорожчати як через підвищення світових цін, так і через ще більше падіння обсягів виробництва молока.

Через зростання зарплат та стійкий попит споживачів збільшилися темпи подорожчання послуг (до 14,1%). Так, прискорилося зростання вартості оренди житла, ресторанів та готелів, відпочинку у санаторно-курортних установах, послуг хімчистки. Проте це частково компенсувалося нижчими темпами зростання цін на телекомунікаційні, амбулаторні послуги, утримання будинків та прибудинкових територій.

Продовжило прискорюватися (до 9,3%) зростання цін на сирі продукти харчування. Насамперед – за рахунок подорожчання овочів борщового набору, стрімкішого зростання цін на молоко та м’ясо. Уповільнилося падіння цін на фрукти через подорожчання яблук та вищі ціни на полуницю порівняно з минулим роком. Дещо стримувало подорожчання сирих продуктів харчування подальше здешевлення яєць через значний приріст продукції у птахівництві.

При цьому повільнішим стало зростання тарифів на газ. Нижчими темпами зростали ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні послуги.

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Ціни на пальне в річному вимірі почали зростати (3,1%). Це відбулося внаслідок тимчасових перебоїв з поставками нафтопродуктів з Білорусі, а також під впливом зростання світових цін на нафту в попередні місяці.

При цьому фундаментальний інфляційний тиск загалом відповідає очікуванням НБУ. Однак загальний показник інфляції перевищив прогноз. Передусім, це відбулося унаслідок дії тимчасових чинників пропозиції.