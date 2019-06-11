00:02
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Чому в Україні зросла інфляція і що подорожчало

      291 Читать новость на русском
      Інфляція в Україні з квітня по травень зросла на 0,7%
      Інфляція в Україні з квітня по травень зросла на 0,7% / Delo.ua

      Інфляція в Україні зросла до 9,6% за підсумками травня. У квітні показник інфляції був на рівні 8,8%, тож через місяць ціни в Україні зросли на 0,7%.

      Пришвидшення інфляції відбулося через стрімкіше підвищення цін на сирі продукти харчування. Усе через їхній дефіцит, пояснили у Нацбанку України.

      Читайте також: Гривня повільно падатиме до 2022 року: прогноз Кабміну

      Що таке інфляція? Зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей. Тобто, коли на ті ж 100 гривень можна купити менше товарів і послуг.

      Більшими темпами дорожчало автомобільне пальне. Причина – труднощі з імпортом пального з Білорусі та Росії.

      При цьому повільнішим стало подорожчання непродовольчих товарів (до 2,2% на рік). Усе через збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Зокрема, повільніше зростали ціни на одяг та взуття, меблі, медикаменти, транспорт, товари для особистого догляду.

      Водночас прискорилося (до 8,7% на рік) зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки. Так, здорожчало м'ясо – через скорочення пропозиції та підвищення світових цін на цей продукт. Молочні продукти продовжили дорожчати як через підвищення світових цін, так і через ще більше падіння обсягів виробництва молока.

      Через зростання зарплат та стійкий попит споживачів збільшилися темпи подорожчання послуг (до 14,1%). Так, прискорилося зростання вартості оренди житла, ресторанів та готелів, відпочинку у санаторно-курортних установах, послуг хімчистки. Проте це частково компенсувалося нижчими темпами зростання цін на телекомунікаційні, амбулаторні послуги, утримання будинків та прибудинкових територій.

      Продовжило прискорюватися (до 9,3%) зростання цін на сирі продукти харчування. Насамперед – за рахунок подорожчання овочів борщового набору, стрімкішого зростання цін на молоко та м’ясо. Уповільнилося падіння цін на фрукти через подорожчання яблук та вищі ціни на полуницю порівняно з минулим роком. Дещо стримувало подорожчання сирих продуктів харчування подальше здешевлення яєць через значний приріст продукції у птахівництві.

      ціни на борщовий набір вареники інфляція в Україні економіка зростання цін

      При цьому повільнішим стало зростання тарифів на газ. Нижчими темпами зростали ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні послуги.

      Читайте також: Вартість соціальних продуктів зросла на 70%: що подорожчало найбільше

      Ціни на пальне в річному вимірі почали зростати (3,1%). Це відбулося внаслідок тимчасових перебоїв з поставками нафтопродуктів з Білорусі, а також під впливом зростання світових цін на нафту в попередні місяці.

      При цьому фундаментальний інфляційний тиск загалом відповідає очікуванням НБУ. Однак загальний показник інфляції перевищив прогноз. Передусім, це відбулося унаслідок дії тимчасових чинників пропозиції.

      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: новий рейтинг партій, які проходять в Раду
      11 червня
      3416
      Теги: Новини України Інфляція Гроші Пальне НБУ Ціни
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      11 червня , 22:23 Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      2054
      Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      11 червня , 21:00 Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      Світлана Попова 2692
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      11 червня , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3907
      Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      11 червня , 20:24 Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      2722
      Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      11 червня , 19:30 Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      Ірина Поліщук 731
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук