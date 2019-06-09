11:25
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Вартість соціальних продуктів зросла на 70%: що подорожчало найбільше

      1821 Читать новость на русском
      Які продукти подорожчали у травні
      Які продукти подорожчали у травні / Ілюстративне фото

      У травні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів. Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%.

      Все – через інфляцію на ринку продуктів. Торік, у червні, загальне зростання вартості соціального кошика не відбулося, а загальна споживча інфляція дорівнювала нулю. Про це повідомляє голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: В Україні продукти для борщу коштують дорожче, ніж у Польщі

      Які ж продукти у травні найбільше зросли в ціні?

      1. Морква – на 14,4%
      2. Яблука – на 13,9%
      3. Буряк – на 9,1%
      4. Картопля – на 7,7%
      5. Ячна крупа – на 4,2%.

      Які ще соцпродукти зросли у ціні?

      Пшонка зросла в ціні на 3,9%, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку і житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%, куряче філе – на 0,8%, свинина й манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса та вершкове масло – на 0,3%, макарони, борошно, молоко й цукор – на 0,2%.

      Водночас, найбільше подешевшали в травні такі продукти:

      1. Білокачанна капуста – на 42,3%
      2. Цибуля – на 33,1%
      3. Яйця курячі – на 9,2%
      4. Гречана крупа – на 0,7%
      5. Рис – на 0,4%.

      Також знизились у ціні яловичина й кисломолочні сири – на 0,1%.

      З 1 травня по 1 червня не змінилася ціна на сало.

      У серпні чекаємо дефляцію за рахунок здешевлення овочів та фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг,
      – додає експерт.

      Що таке інфляція?
      Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.
      Причинами інфляції можуть бути: інфляція попиту – коли збільшується сукупний попит, який перевищує пропозицію, тобто доходи громадян і підприємств ростуть швидше за реальний об'єм товарів і послуг, яких недостатньо, тому вони дорожчають; або інфляція витрат – коли виробництво падає через зростання витрат – зміни розмірів податків на виробника, збільшення заробітної плати тощо.

      Як змінилися ціни на популярні українські страви від початку року: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Головкін ефектно повернувся на ринг, нокаутувавши Роллса: відео
      сьогодні
      1739
      Теги: Новини України Новини політики Інфляція Продукти Ціни
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      сьогодні , 09:05 Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      3107
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сьогодні , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 811
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      8 червня , 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      Ірина Полицька 1710
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      8 червня , 22:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      8 червня , 20:30 Забагато збігів: що пов'язує загибель 5-річного Кирила та смерть студента у відділку міліції
      Дмитро Гнап 2296
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук