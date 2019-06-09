Вартість соціальних продуктів зросла на 70%: що подорожчало найбільше

У травні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів. Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%.

Все – через інфляцію на ринку продуктів. Торік, у червні, загальне зростання вартості соціального кошика не відбулося, а загальна споживча інфляція дорівнювала нулю. Про це повідомляє голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй Facebook-сторінці.

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Які ж продукти у травні найбільше зросли в ціні?

1. Морква – на 14,4%

2. Яблука – на 13,9%

3. Буряк – на 9,1%

4. Картопля – на 7,7%

5. Ячна крупа – на 4,2%.

Які ще соцпродукти зросли у ціні?



Пшонка зросла в ціні на 3,9%, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку і житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%, куряче філе – на 0,8%, свинина й манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса та вершкове масло – на 0,3%, макарони, борошно, молоко й цукор – на 0,2%.

Водночас, найбільше подешевшали в травні такі продукти:

1. Білокачанна капуста – на 42,3%

2. Цибуля – на 33,1%

3. Яйця курячі – на 9,2%

4. Гречана крупа – на 0,7%

5. Рис – на 0,4%.

Також знизились у ціні яловичина й кисломолочні сири – на 0,1%.

З 1 травня по 1 червня не змінилася ціна на сало.

У серпні чекаємо дефляцію за рахунок здешевлення овочів та фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг,

– додає експерт.

Що таке інфляція?

Інфляція – зростання загального рівня цін. У реальному житті відображається як зниження купівельної спроможності грошей – на ті ж 100 гривень купити можна менше товарів і послуг.

Причинами інфляції можуть бути: інфляція попиту – коли збільшується сукупний попит, який перевищує пропозицію, тобто доходи громадян і підприємств ростуть швидше за реальний об'єм товарів і послуг, яких недостатньо, тому вони дорожчають; або інфляція витрат – коли виробництво падає через зростання витрат – зміни розмірів податків на виробника, збільшення заробітної плати тощо.

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