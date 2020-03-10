17:45
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Чому впала гривня: пояснення НБУ

      - Читать новость на русском
      У НБУ пояснили падіння курсу гривні / Getty Images

      У Нацбанку вважають, що поточна ситуація на валютному ринку є радше наслідком психологічних факторів. І вони є короткостроковими. Вплинули на ситуацію й післясвяткові дні та поширення коронавірусу у світі. Держрегулятор запевнив, що має достатньо ресурсів для підтримки банківського ринку.

      У НБУ кажуть, що є готовими підтримувати стабільність української гривні. Навіть, якщо погіршаться настрої населення та бізнесу під впливом негативних новин, передає УНІАН.

      До теми! Гривня буде падати, – Фурса

      Нинішня ситуація на українському валютному ринку – міжбанківському та готівковому – склалася під впливом передусім психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні,
      – зауважили представники держрегулятора.

      Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

      НБУ продає міжнародні резерви

      У НБУ додають, що для запобігання "розкачуванню" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів.

      Вплив свят на валюту

      За інформацією регулятора, нинішній високий попит на валюту на міжбанківському ринку є типовим для післясвяткових днів. Водночас його підживлюють нервові настрої учасників ринку, що пов’язані з високою невизначеністю щодо подальшого поширення коронавірусу в світі. Впливає на такі настрої і підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках.

      Влив коронавірусу на валюту

      У НБУ додають, поки епідемія коронавірусу вчинила лише обмежений і нейтральний вплив на економіку України. На їхнє переконання, український експорт продовжує зростати. Натомість деяке зниження цін на окремі експортні товари компенсує подальше нарощування фізичних обсягів поставок за кордон. Водночас ціни на імпорт знижуються швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії. Це призводить до скорочення вартісних обсягів імпорту.

      Вкладення іноземних інвесторів

      Крім того, у НБУ зауважили, що скорочення обсягу вкладень іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду України протягом останніх тижнів є незначним. Ситуація на грошово-кредитному ринку також залишається стабільною. Гривнева ліквідність банківської системи зараз становить близько 230 мільярдів гривень, а валютна – понад 8 мільярдів доларів.

      Радимо ознайомитися! Обвал цін на нафту: як це вплине на Україну, курс гривні і ціни на бензин

      Падіння курсу гривні: що треба знати

      Ще на початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Відбувалося це на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.

      Тепер же в обмінниках пропонують курс 25 – 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до понад 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.

      Відповідно до офіційного курсу НБУ, 10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується останньої. Так, за долар доведеться викласти 24 гривні 92 копійки – це на 18 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 54 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 23 копійки за одиницю.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Валюта Гроші Фінанси НБУ Євро Долар-Гривня Долар Курси валют Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:38 Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар
      Інна Жолобович
      сьогодні , 17:10 Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      Світлана Попова
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 17:00 Коронавірус і криза: як Україна може цим скористатись та залишитись у виграші?
      Анатолій Амелін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук