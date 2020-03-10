Чому впала гривня: пояснення НБУ

У Нацбанку вважають, що поточна ситуація на валютному ринку є радше наслідком психологічних факторів. І вони є короткостроковими. Вплинули на ситуацію й післясвяткові дні та поширення коронавірусу у світі. Держрегулятор запевнив, що має достатньо ресурсів для підтримки банківського ринку.

У НБУ кажуть, що є готовими підтримувати стабільність української гривні. Навіть, якщо погіршаться настрої населення та бізнесу під впливом негативних новин, передає УНІАН.

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Нинішня ситуація на українському валютному ринку – міжбанківському та готівковому – склалася під впливом передусім психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні,

– зауважили представники держрегулятора.

Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

НБУ продає міжнародні резерви

У НБУ додають, що для запобігання "розкачуванню" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів.

Вплив свят на валюту

За інформацією регулятора, нинішній високий попит на валюту на міжбанківському ринку є типовим для післясвяткових днів. Водночас його підживлюють нервові настрої учасників ринку, що пов’язані з високою невизначеністю щодо подальшого поширення коронавірусу в світі. Впливає на такі настрої і підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках.

Влив коронавірусу на валюту

У НБУ додають, поки епідемія коронавірусу вчинила лише обмежений і нейтральний вплив на економіку України. На їхнє переконання, український експорт продовжує зростати. Натомість деяке зниження цін на окремі експортні товари компенсує подальше нарощування фізичних обсягів поставок за кордон. Водночас ціни на імпорт знижуються швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії. Це призводить до скорочення вартісних обсягів імпорту.

Вкладення іноземних інвесторів

Крім того, у НБУ зауважили, що скорочення обсягу вкладень іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду України протягом останніх тижнів є незначним. Ситуація на грошово-кредитному ринку також залишається стабільною. Гривнева ліквідність банківської системи зараз становить близько 230 мільярдів гривень, а валютна – понад 8 мільярдів доларів.

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Падіння курсу гривні: що треба знати

Ще на початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Відбувалося це на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.

Тепер же в обмінниках пропонують курс 25 – 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до понад 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.

Відповідно до офіційного курсу НБУ, 10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується останньої. Так, за долар доведеться викласти 24 гривні 92 копійки – це на 18 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 54 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 23 копійки за одиницю.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу