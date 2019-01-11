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      Чому з віком час йде швидше: відповідь вчених

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      Чому в дитинстві час йде довше
      Чому в дитинстві час йде довше / pixabay.com

      Чому здається, що в дитинстві рік тривав довше? Сприйняття часу суб'єктивне і залежить від вашого віку, рутини, годин, які ви відводите на відпочинок і сон.

      Про це повідомляє Quartz з посиланням на дослідження інженера з Університету Дьюка (США) Адріана Бежана.

      Читайте також: В якому віці люди більше схильні до поширення неправдивої інформації: результати дослідження

      Згідно з висновками вченого, сприйняття часу грунтується на зовнішніх стимулах і залежить від того, що ми бачимо навколо.

      "Доба триває 24 години – на всіх годинниках, наручних і настінних, і на баштових. Але фізичний час не збігається з суб'єктивним. Ваше сприйняття часу відрізняється від сприйняття іншої людини", – розповів дослідник.

      Суб'єктивно час залежить від того, з якою швидкістю мозок обробляє образи – чим ми старше, тим повільніше відбуваються ці процеси. Тому, коли ви молоді і навколо багато незвіданого (стимулів ззовні), здається, що час тече повільно. З віком "відставання" мозку створює ілюзію швидкоплинності часу, йдеться в роботі.

      Швидкість часу
      Сприйняття часу залежить від того, з якою швидкістю мозок обробляє інформацію

      Вчений також пов'язує цей феномен з сакадами – швидкими, узгодженими рухами очей в одному напрямку. Між сакадами мозок повинен встигнути обробити отриману візуальну інформацію. Періоди фіксації в проміжку між саккадами у дітей коротше, ніж у дорослих. Крім того, на цю зорову функцію впливає хронічна втома.

      З віком утворюється менше нових нейронних зв'язків, когнітивні процеси сповільнюються, тому здається, що навколишній світ перебуває в постійному поспіху. Щоб "сповільнити" внутрішній хід часу, вчений рекомендує висипатися – мозку потрібен відпочинок, щоб швидко реагувати на зовнішні стимули.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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