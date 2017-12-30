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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому зараз варто купувати автомобіль на єврономерах

18:36, 30 грудня 11536
Автомобіль на єврономерах
Автомобіль на єврономерах / ytimg.com

Кількість автомобілів з європейськими номерами зростає безперервно. Масовість цього явища багатьох змушує задуматися, адже використання напівлегальних схем має як переваги, так і недоліки.

Вартість

Головна перевага автомобілів з європейською пропискою – доступність. Машини з "бляхами" в кілька разів дешевше, ніж аналоги з українським техпаспортом. Для багатьох переплата за українські номери здається вчинком абсолютно нелогічним. Адже місце реєстрації жодним чином не впливає на споживчі якості автомобіля.

Читайте також: Чому українці пересідають на єврономери: законні і незаконні способи в'їзду

Втрата вартості

Практично будь-який автомобіль щороку втрачає 10-15% від своєї вартості. Навіть якщо він просто стоїть в гаражі. Звичайно, з цього правила є винятки – раритети навпаки дорожчають, а автомобілі преміум-сегмента дешевшають значно швидше. Але як би там не було, машину з європейської реєстрацією, яка коштує 2-3 тисячі доларів, завжди можна продати на запчастини за 1,5-2 тисячі. При цьому багато користувачів європейських автомобілів вважають за краще не витрачатися на ремонти і запчастини, а просто змінюють автомобіль щороку.

Безкарність

Напівлегальне використання авто на єврономерах має ще один бік, негативний для суспільства, але вигідний для власників такого авто. У разі ДТП водій автомобіля на "бляхах" може просто поїхати, або піти. Знайти його звичайно можна, але не так просто як здається.

Несплата податків

Коли людина ввозить автомобіль на єврономерах, то не платить податків – мита, акцизу, ПДВ, збору у Пенсійний фонд, за реєстрацію, навіть обов'язкову страховку не завжди купує. У той же час, якщо потрапити до рук Фіскальної служби, то тут все не так однозначно. Більшість "блях" ввозять нерезиденти. У разі претензій з боку "фіскалів" саме вони і визнаються винними в порушенні митного законодавства. Але якщо машина ввезена в режимі транзиту, винен українець.

Зрештою, громадянин України, що керує автомобілем з європейської реєстрацією, в разі проблем з фіскалами втрачає свій автомобіль або платить штраф – в залежності від того, що йому дешевше.

Утилізація

Автомобіль, що відпрацював своє, як було вказано вище, можна здати на розбирання. Це компенсує 50-70% його вартості. Але можна і самому зайнятися розпродажем запчастин, якщо є можливість їх демонтувати і зберігати. Безкоштовні та загальнодоступні online-сервіси дозволяють легко знайти покупців на складові частини автомобіля. Розпродаж займає від декількох місяців до року і дозволяє виручити від 200% початкової вартості автомобіля.

Солідарність

Люди, які використовують автомобілі на європейській реєстрації, об'єднуються в спільноти. Спрацьовує фактор не тільки звичної водійської солідарності, а й причетності до певного альтернативного руху. У соціальних мережах і на форумах є безліч тематичних груп, чисельність яких дійсно вражає. Солідарність виражається не тільки в проведених акціях протесту, а й у багатьох дорожніх ситуаціях, питаннях експлуатації, взаємодії з поліцією і інших життєвих питаннях.

Читайте також: З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів

Можливість легалізації

Легалізація "блях" за діючими митними ставками неможлива, та й недоцільна. Різкі репресивні заходи з боку держави вже малоймовірні. А ось спроба наповнити бюджет за рахунок узаконення таких автомобілів цілком реальна. Самі "бляховоди" готові платити по 600-1000 євро з автомобіля. Законодавчих ініціатив досить багато. Останній зареєстрований тематичний законопроект пропонує дозволити легалізацію в Україні автомобілів, що відповідають нормам ЄВРО-2 (зараз діє обмеження не нижче ЄВРО-5). З урахуванням такої перспективи є сенс купити недорогий автомобіль на єврономерах зараз, щоб потім вигідно його легалізувати. Будемо сподіватися, в 2018 році це рішення буде знайдено.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 Канал
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