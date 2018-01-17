04:53
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Чому жінки можуть відчувати біль під час сексу

22:03, 17 січня 1854 Читать новость на русском
Чому жінки можуть відчувати біль під час сексу
Чому жінки можуть відчувати біль під час сексу / unsplash

За оцінками Американського коледжу акушерів і гінекологів, майже 75% жінок стикаються з болючим сексом. Проте не всі готові говорити про це відверто. Як стверджують сексологи, жінки часто замовчують про біль тому, що "одне з неписаних правил довгострокових відносин – терпіти поганий секс".

Проте, якщо ви відчуваєте біль чи інші неприємні відчуття під час сексу – це не завжди означає, що секс поганий. Є безліч інших причин болю під час сексу, починаючи від захворювань і закінчуючи емоційним станом. Читайте в матеріалі про найпоширеніші причини, чому жінки можуть відчувати біль під час статевого акту.

Читайте також: Як щоденний секс впливає на здоров'я та стосунки

Якщо у вас є ендометріоз

Ендометріоз – це гінекологічне захворювання, яке характеризується розростанням клітин внутрішнього шару стінки матки за межі матки. Біль під час цього захворювання може виникати не лише під час сексу, а й під час менструації.

Щоб полегшити стан, експерти рекомендують проекспериментувати з позами. Найідеальніший варіант – взагалі утриматися від сексу на період лікування.

Якщо у вас дерматологічні проблеми

Існує безліч різних типів шкірних захворювань, які можуть виникати в вульві і навколо неї. Якщо дивитися на них з точки зору того, як вони впливають на вашу здатність насолоджуватися сексом, то повинні попередити – деякі з них дійсно дуже неприємні.

Лікування цих дерматологічних захворювань може варіюватися, тому дуже важливо встановити точний діагноз. Найчастіше лікарі призначають стероїди і вагінальні розширювачі, забороняють носити щільну нижню білизну і користуватися ароматизованими туалетним папером і тампонами.

Якщо у вас гормональні зміни або менопауза

Гормональні зміни в організмі (наприклад, зниження рівня естрогену) може в значній мірі позначитися на відчуттях від сексу. Зазвичай це відбувається, коли жінка годує грудьми, наближається до менопаузи, приймає певні ліки або має проблеми з репродуктивною функцією. Відсутність естрогену безпосередньо впливає на вульву, піхву і нижні сечові шляхи, роблячи тканини більш тонкими. Це може привести до сухості і болю під час статевого акту.

Якщо у вас дисфункція тазового дна

Мимовільне спазмування тазового дна може бути ознакою вагінізму. Вагінізм – це стан, при якому м'язи піхви мимоволі скорочуються, стегна рефлекторно зводяться і тіло зводить судомами. Як результат, вагінальний біль, дискомфорт під час статевого акту, проблеми з проникненням.

Дисфункцію тазового дна можуть викликати як фізичні, так і емоційні чинники. У цьому випадку варто звернутися до психотерапевта.

Якщо ви нещодавно народжували

Щоб уникнути розривів під час пологів і полегшити процес проходження дитини через родові шляхи, лікарі іноді вдаються до епізіотомії – хірургічного розрізу. Для того, щоб все зажило, потрібно від чотирьох до шести тижнів. На цей час краще відмовитися від сексу і почати вести статеве життя лише після дозволу гінеколога.

Якщо у вас депресія

Психічне здоров'я може істотно вплинути на те, чи буде ваш секс болючим чи ні. Депресія часто призводить до зниження лібідо або психогенного болю в будь-якій частині тіла, включаючи піхву.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс
Джерело: Marie Claire
powered by lun.ua
Новини за 17 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
17 січня, 23:00 Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
574
Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
17 січня, 22:24 Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
458
Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
17 січня, 21:53 Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
Михайло Поживанов 623
17 січня, 21:01 "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі
Наталія Лебідь 438
Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
17 січня, 20:01 Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
Ігор Саджениця 2789
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук