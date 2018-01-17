Чому жінки можуть відчувати біль під час сексу

За оцінками Американського коледжу акушерів і гінекологів, майже 75% жінок стикаються з болючим сексом. Проте не всі готові говорити про це відверто. Як стверджують сексологи, жінки часто замовчують про біль тому, що "одне з неписаних правил довгострокових відносин – терпіти поганий секс".

Проте, якщо ви відчуваєте біль чи інші неприємні відчуття під час сексу – це не завжди означає, що секс поганий. Є безліч інших причин болю під час сексу, починаючи від захворювань і закінчуючи емоційним станом. Читайте в матеріалі про найпоширеніші причини, чому жінки можуть відчувати біль під час статевого акту.

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Якщо у вас є ендометріоз

Ендометріоз – це гінекологічне захворювання, яке характеризується розростанням клітин внутрішнього шару стінки матки за межі матки. Біль під час цього захворювання може виникати не лише під час сексу, а й під час менструації.

Щоб полегшити стан, експерти рекомендують проекспериментувати з позами. Найідеальніший варіант – взагалі утриматися від сексу на період лікування.

Якщо у вас дерматологічні проблеми

Існує безліч різних типів шкірних захворювань, які можуть виникати в вульві і навколо неї. Якщо дивитися на них з точки зору того, як вони впливають на вашу здатність насолоджуватися сексом, то повинні попередити – деякі з них дійсно дуже неприємні.

Лікування цих дерматологічних захворювань може варіюватися, тому дуже важливо встановити точний діагноз. Найчастіше лікарі призначають стероїди і вагінальні розширювачі, забороняють носити щільну нижню білизну і користуватися ароматизованими туалетним папером і тампонами.

Якщо у вас гормональні зміни або менопауза

Гормональні зміни в організмі (наприклад, зниження рівня естрогену) може в значній мірі позначитися на відчуттях від сексу. Зазвичай це відбувається, коли жінка годує грудьми, наближається до менопаузи, приймає певні ліки або має проблеми з репродуктивною функцією. Відсутність естрогену безпосередньо впливає на вульву, піхву і нижні сечові шляхи, роблячи тканини більш тонкими. Це може привести до сухості і болю під час статевого акту.

Якщо у вас дисфункція тазового дна

Мимовільне спазмування тазового дна може бути ознакою вагінізму. Вагінізм – це стан, при якому м'язи піхви мимоволі скорочуються, стегна рефлекторно зводяться і тіло зводить судомами. Як результат, вагінальний біль, дискомфорт під час статевого акту, проблеми з проникненням.

Дисфункцію тазового дна можуть викликати як фізичні, так і емоційні чинники. У цьому випадку варто звернутися до психотерапевта.

Якщо ви нещодавно народжували

Щоб уникнути розривів під час пологів і полегшити процес проходження дитини через родові шляхи, лікарі іноді вдаються до епізіотомії – хірургічного розрізу. Для того, щоб все зажило, потрібно від чотирьох до шести тижнів. На цей час краще відмовитися від сексу і почати вести статеве життя лише після дозволу гінеколога.

Якщо у вас депресія

Психічне здоров'я може істотно вплинути на те, чи буде ваш секс болючим чи ні. Депресія часто призводить до зниження лібідо або психогенного болю в будь-якій частині тіла, включаючи піхву.