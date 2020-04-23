Чому зростають ціни в Україні: пояснення від Мінекономіки

В Міністерстві економіки переконують, що зростання споживчих цін у березні відбулося виключно під впливом сезонних факторів. В уряді кажуть, що типовими для березня є зростання цін на одяг і взуття і подорожчання плодоовочевої продукції.

Вплив ажіотажних настроїв через оголошення пандемії COVID-19 не мав вирішального значення. Про це мовиться в огляді Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Мінекономіки зазначає, що в березні прискорене зростання цін спостерігалося за декількома позиціями:

на фармацевтичну продукцію,

окремі продовольчі товари, зокрема, крупи, макаронні вироби, лимони тощо.

Що в Мінекономіки кажуть про інфляцію

Березнева інфляція на споживчому ринку була найнижчою за останні 6 років – на рівні 0,8% в розрахунку до лютого.

За підсумками березня темпи зниження цін у промисловості в річному вираженні сповільнилися до 4,2% (з 6,8% у лютому 2020 року), в розрахунку до попереднього місяця ціни зросли на 1,8%.

Найбільший вплив на загальну цінову динаміку мало збільшення на 5,9% вартості поставки електроенергії, газу та кондиціонованого повітря.

При цьому Мінекономіки, з урахуванням запровадження карантину і обмежень, прогнозує скорочення попиту, що на тлі відсутності дефіциту товарів "фактично унеможливлює істотне прискорення інфляції".

Зверніть увагу! Уряд України на 2020 рік підвищив прогноз інфляції з 5,5% до 11,6%, тоді як МВФ очікує її на рівні 4,5% зі зростанням до 7,2% у наступному році.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

Про витрати українців під час карантину, дивіться відео: