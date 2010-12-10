Чорі Домінгес вибув на кілька тижнів

Півзахисник "Валенсії" Алехандро Домінгес не зможе допомогти команді найближчим часом.

Аргентинець отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед". В цій грі Чорі відзначися гольовою передачею, проте гру до кінця так і не провів. Як показав сьогоднішній медогляд, у Домінгеса пошкодження підколінного сухожилля. Через травму гравець пропустить кілька тижнів, повідомляє marca.