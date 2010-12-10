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      Чорі Домінгес вибув на кілька тижнів

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      Чорі Домінгес
      Чорі Домінгес / marca.com

      Півзахисник "Валенсії" Алехандро Домінгес не зможе допомогти команді найближчим часом.

      Аргентинець отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед". В цій грі Чорі відзначися гольовою передачею, проте гру до кінця так і не провів. Як показав сьогоднішній медогляд, у Домінгеса пошкодження підколінного сухожилля. Через травму гравець пропустить кілька тижнів, повідомляє marca.

      blog_ava
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      Джерело: marca.com
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      Новини за 10 грудня 2010
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