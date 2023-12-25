Експерт розповідає в чому різниця між двома типами морських дронів від Служби. Sea Baby – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань.

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Росія терміново перебазувала кораблі через загрозу дронів

Інший, "Мамай", – дрон-камікадзе націлений на знищення ворожого корабля. Він наразі, за даними журналістів, є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 кілометрів на годину", – акцентує експерт.

Голобуцький вважає, що СБУ стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, показавши високий рівень військового менеджменту.

"В короткі строки створили і запустили у виробництво унікальну розробку. Голова Служби Малюк підкреслює, що виготовлення йде в Україні на одному з підземних підприємств, куди не може дістати ворог", – підкреслює політолог.

"Кораблі ЧФ РФ терміново перебазовані з окупованого Криму у Новоросійськ. Відносно недорога (в сотні разів дешевша вартості кораблів) розробка, дозволила підбити цілий ряд ворожих суден. Ще одна вражена ціль – Кримський міст. Після удару дронами, міст, як військовий логістичний об'єкт, фактично знищено", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що 24 грудня вийшов сюжет про морські дрони військового журналіста Андрія Цаплієнка. В ньому показані дрони СБУ Sea Baby та "Мамай" та розповідається про результати їх бойової роботи.