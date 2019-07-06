"Чорні лісоруби" на Донеччині закопали тіло колеги, на якого впало дерево

На Донеччині так звані "чорні лісоруби" намагалися приховати сліди своєї незаконної діяльності. Тому, коли на їхнього колегу впало дерево, вони просто закопали його.

Перед цим до поліції звернулась місцева мешканка Новокраснівки та повідомила про зникнення свого чоловіка 1973 року народження. У ході розшуковів правоохоронці встановили чотирьох чоловіків, від 25 до 40 років, які займалась вирубкою дерев у Нікольському районі.

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За словами порушників, на одного з їх товаришів впало дерево, в результаті чого чоловік помер на місці. Аби не викривати свою незаконну діяльність, "чорні лісоруби" вивезли тіло загиблого у сусідню лісосмугу і захоронити його.

Слідчі відкрили два кримінальних проваджень за незаконна вирубку лісу та за умисне вбивство. Після проведення експертиз правоохоронці можуть перекваліфікувати подію на "нещасний випадок". Наразі досудове розслідування триває.