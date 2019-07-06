20:29
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      "Чорні лісоруби" на Донеччині закопали тіло колеги, на якого впало дерево

      336 Читать новость на русском
      Поліція знайшла зниклого місцевого мешканця Донеччини
      Поліція знайшла зниклого місцевого мешканця Донеччини / НПУ

      На Донеччині так звані "чорні лісоруби" намагалися приховати сліди своєї незаконної діяльності. Тому, коли на їхнього колегу впало дерево, вони просто закопали його.

      Перед цим до поліції звернулась місцева мешканка Новокраснівки та повідомила про зникнення свого чоловіка 1973 року народження. У ході розшуковів правоохоронці встановили чотирьох чоловіків, від 25 до 40 років, які займалась вирубкою дерев у Нікольському районі.

      Читайте також: У Польщі працедавиця вивезла українця помирати у ліс, їй загрожує 5 років

      За словами порушників, на одного з їх товаришів впало дерево, в результаті чого чоловік помер на місці. Аби не викривати свою незаконну діяльність, "чорні лісоруби" вивезли тіло загиблого у сусідню лісосмугу і захоронити його.

      Слідчі відкрили два кримінальних проваджень за незаконна вирубку лісу та за умисне вбивство. Після проведення експертиз правоохоронці можуть перекваліфікувати подію на "нещасний випадок". Наразі досудове розслідування триває.

       

      blog_ava
      Зарплата секретаря РНБО Данилюка: стала відома сума
      сьогодні
      6097
      Теги: Новини України Новини Донецька Жертви Кримінальні новини Кримінал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      сьогодні , 19:00 Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      Злой Одессит 3367
      Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      сьогодні , 16:01 Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      Блог Медіа 726
      Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      сьогодні , 14:31 Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      Анастасія Зазуляк 2544
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1515
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 1152
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук