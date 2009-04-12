Будь-яка казка може стати реальністю.

Мо, батько 12-річної Меггі, має дивовижний дар: коли він читає вголос - герої книжок оживають, а на сторінки книги потрапляє хтось з оточуючих. Та одного дня стається небажане - у їхньому будинку з’явився страшний злодій з книги "Чорнильне Серце" на ім’я Капрікон, кілька його слуг та бродячий артист Сажерук, а замість них у казці опинилась мати Меггі.Реальний світ прийшовся до душі Капрікорну, і тепер він хоче знищити усі примірники книги, щоб ніхто не зміг повернути його назад. Злочинці викрадають останню книгу, а разом з нею і самого Мо. Дівчинці доводиться самій вирушити на пошуки батьків.В основі фільму - однойменна перша книга з трилогії німецької письменниці Корнелії Функе. Режисер Аєйн Софтлі. Бюджет - 60 мільйонів доларів. В ролях Брендан Фрейзер, Сієнна Гіллорі, Еліза Беннетт, Річард Стрейндж. Прем’єра фільму в Україні відбудеться незабаром.