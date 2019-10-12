Чорнобиль в центрі Києва: як пройшла виставка ARTEFACT: Chernobyl 33

Більше 12 тисяч відвідувачів та безліч позитивних відгуків – медіа-арт виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 показала, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим для широкої аудиторії та працювати з такими складними питаннями, як переосмислення Чорнобилю.

На 10 днів приміщення Річкового вокзалу у самому центрі Києва перетворилось на реальний портал до Чорнобиля. Стіни радянської напівзруйнованої будівлі відтворювали атмосферу сучасного та минулого Чорнобилю, а в композиції з лазерною стелею, VR шоломами, плазмами, проекторними інсталяціями та параметричними скульптурами – не залишили байдужим нікого.

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Щодо переосмислення організатори закликають українців подивитись на інформаційну складову трагедії Чорнобиля та вийти з ролі жертв, бо насправді, ми — не жертви, ми — герої, що ліквідували страшну катастрофу та стали щитом для всієї Європи.

"Виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 – це перше переосмислення Чорнобиля сучасним мистецтвом. Вона як вікно у внутрішній світ людей, що пережили трагедію, необхідне нам як національна арт-терапія, щоб знов не допустити катастрофи. Виставка закликає поставити для себе найпростіші питання: чому сьогодні ми намагаємось не згадувати, який героїчний внесок зробили ліквідатори, не цікавимось, що насправді сталося на ЧАЕС та навіть не знаємо, як захистити себе і своїх дітей від радіації. Це все наслідки масштабної інформаційної складової катастрофи Чорнобиля," – говорить Валерій Коршунов, куратор виставки.

Виставка виконала своє завдання та була однаково цікавою своїми інтерактивними експонатами як експертам чорнобильської тематики і ліквідаторам, так і дітям, що відвідували екскурсії класами. Загалом, куратори виставки Ярослав Костенко та Валерій Коршунов в партнерстві з Юрієм Лехом, засновником іспанського медіа-арт фестивалю МАDАТАК, представили 17 українських та 7 міжнародних експонатів.

Крім цього щодня на виставці ARTEFACT: Chernobyl 33 дивували перформансами, вражали інсталяціями, проводили безкоштовні екскурсії для дітей та дорослих. Особливе враження залишили після себе світло-лазерні вистави ввечері під назвою "Радіація" від VJ Yarkuss, midi8, Ujif.notfound та RASSVET за участю перформативних театрів. Дивний танець світла, лазерів під сучасну музику створював неймовірну атмосферу та відчуття паралельного світу, в якому радіацію таки можливо відчути.

Круто, коли люди надихаються своєю роботою настільки, що створюють диво! Диво мистецтва, яке якісно розповідає важкі історії, допомагає переосмислити минуле та творити нове майбутнє! Раджу всім відвідати АРТЕФАКТ: ЧОРНОБИЛЬ 33 на Річковому вокзалі,

– виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів.

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В основному залі були представлені VR та AR-технології, що дозволяли відвідати Чорнобильську зону, лише одягнувши шолом віртуальної реальності, об'єкти з параметричної архітектури від Євгена Ващенко, що демонстрували розпад урану. Також аудіо-лазерна інсталяція "Стержні Реактору" від Ярослава Костенко та Оксани Бузяк, що демонструвала режими роботи реактору у ніч 26 квітня. Вразила неймовірна зона з 500 піонерськими краватками "Будь Готов" від Олега Харченко, що нагадувала про першотравневу демонстрацію 1986 року, яку ніхто не відмінив, незважаючи на самі високі рівні радіації. Експонат, що зібрав найбільшу кількість відгуків – "Випромінювання" Валерія Коршунова та Астіан Рея, присвяченого першим пожежникам Чорнобильської аварії, що опинились в московській лікарні №6, "Попіл атомної епохи" від Астіана Рея, костюми хімзахисту, переосмислені художниками з різних регіонів України; інсталяція, "Білі Душі" Ірини Ворони; "Надування" Анастасії Лойко, "Пейзаж, якого ніхто не побачить" Володимира Гулича; "Правда" Олесі Геращенко, сучасна медіабогиня псевдореальності – "MIMOSA" Сергія Ніжинського та Володимира Ковбаси; "Саркофаг", який ще водночас і піаніно, і камера-обскура Вальдемара Клюзко і Ігоря Бельського та радіоактивні "Класики".



Інший бік трагедії на виставці ARTEFACT: Chernobyl 33 Інший бік трагедії на виставці ARTEFACT: Chernobyl 33

Також були представлено 7 робіт міжнародних медіа-арт художників, вони змогли надати своє унікальне бачення Чорнобильської трагедії: CHANG, Yung-Ta (Taiwan) з експонатом Ентропія з лічильником Гейгера, проекторна інсталяція Jacob Kirkegaard (Denmark) про те як зникають спогади Чорнобилю, Alfredo Garcia Barroso (Spain) запропонував у віртуальній реальності відчути вплив власних слів на простір, Eugenio Ampudia (Spain) представив дві виразливі роботи "Тріщина часу" та "Купа Борошна" про те, що Україні час вийти з радіаційного кола, інсталяція Alessandro Amaducci (Italy) на тему мутацій людини та машини, сам Iuriy Lech (Spain) з неймовірним аудіо-візуальним перформансом та Dub FX (Australia) – всесвітньо відомий бітбоксер, що створив музичний твір зі "Звуків Чорнобилю"

Виставка ARTEFACT: Chernobyl 33 – інноваційний для України культурний продукт, що доводить, що сучасне медіа мистецтво може бути цікавим і корисним для широкої аудиторії, розкриває неймовірно талановитих українських митців та презентує світу нову сучасну Україну, через нове мистецтво. Реалізація такої виставки стала можливою завдяки Українському Культурному Фонду. В подальшому виставку планують експонувати в інших містах України та в Європі.

Проект ARTEFACT, що розпочався у 2018 році з вражаючого медіа-арт перформансу с діджитал скульптурою у центрі Прип'яті, відкриває цілий напрямок українського мистецтва майбутнього, яке може стати візитівкою нашої країни. Слідкувати за проектом можна в соціальних мережах ARTEFACT –Facebook та Іnstagram.

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