Чорнобильська катастрофа: як українці вшановують пам'ять жертв трагедії на ЧАЕС – фото

У ніч на 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Тоді сталася чи не найбільша техногенна катастрофа людства. Цього дня відзначають 33 річницю трагедії на ЧАЕС – у всіх українських містах відбуваються пам’ятні заходи.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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У п'ятницю, 26 квітня, на територію Меморіального комплексу "Героям Чорнобиля" в Києві приходять люди з червоними гвоздиками, щоб покласти квіти загиблим у Чорнобильській трагедії.

Кияни вшанували пам'ять жертв трагедії Чорнобильській АЕС: фото

Перед цим кияни пройшли через коридор почесної варти МВС України та поклали квіти до іншого меморіалу пам'яті. В цілому, на вшанування прийшли люди старшого та похилого віку, дітей та молоді небагато.

Зазначимо, що пам’ятні заходи відбуваються цього дня не лише у всіх містах України, а й в усьому світі.

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС? У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.





Фото пошкодженого 4-го реактора на ЧАЕС у 1986 році



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Територія Білорусі після Чорнобильської трагедії постраждала навіть більше, аніж українська. Саме туди вітер поніс радіоактивну хмару. Так, згідно з даними вчених, Білорусь отримала близько 60% радіоактивного забруднення від загальної кількості в СРСР.



Чорнобильська катастрофа у цифрах

Дивіться відео про Чорнобильську катастрофу: