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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чорноморець – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Чорноморець – Динамо прогноз букмекерів на матч УПЛ
Чорноморець – Динамо прогноз букмекерів на матч УПЛ

Одеський "Чорноморець" у матчі з "Динамо" вважається відвертим аутсайдером. Попри те, що "моряки" займають четверте місце, гратимуть вдома, а "Динамо" – після важкого матчу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, "Динамо" у середу, 22 серпня, зіграло матч плей-оф Ліги чемпіонів проти "Аяксу" в Амстердамі, де поступилося 3:1.

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Та все ж букмекери віддають перевагу саме киянам. У PariMatch коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили на рівні 1,25. У той час на перемогу "Чорноморця" – аж 19,00. Нічия у матчі – 5,00. До слова, це найбільший коефіцієнт на перемогу одеської команди. Інші букмекери дають дещо нижчі цифри.

У "Фаворит спорт" перемога "Чорноморця" має коефіцієнт 14,50. Щодо "Динамо", то на них приймають з показником в ті 1,25. Нічия – 5,50.

Marathon bet перемога "Чорноморця" має найменший коефіцієнт – 12,00. На перемогу "Динамо" – 1,28. Щодо нічиєї, то вона оцінена в 5,65. При цьому лише тут приймають ставку на те, що "Динамо" виграє або зіграє у нічию – 1,026. Попередні букмекерські контори такі ставки не приймають.

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Нагадаємо, матч "Чорноморця" та "Динамо" відбудеться у суботу, 25 серпня, в Одесі. Початок о 19:30.

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Теги: Футбол Новини спорту Динамо УПЛ ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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