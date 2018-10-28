Львівські "Карпати" на виїзді розгромили одеський "Чорноморець" у матчі 13 туру української Прем'єр-ліги.

Чорноморець – Карпати 0:5

Голи: Швед, 2 (пен.), Понде, 47, М'якушко, 77, 90+5, Гуцуляк, 90+6

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На 2-й хвилині матчу "Карпати" заробили пенальті і вийшли вперед. Мар'ян Швед пробив в правий нижній кут і Литовченко зумів дістатися до м'яча, однак повністю відбити удар не зміг і м'яч опинився в сітці.

На даний момент гол Шведа (шостий для нього в чемпіонаті), став найшвидшим в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Раніше самим раннім був м'яч Хльобаса в грі з "Маріуполем" (3-я хвилина).

На початку другого тайму львів'яни подвоїли свою перевагу. Литовченко відбив удар зі штрафного у виконанні Гуцуляка прямо на ногу Понде, який не залишив шансів голкіперу "Чорноморця" – 0:2.

На 77-й хвилині Сергій М'якушко ідеально використав вихід один на один з голкіпером і після передачі через все поле від Мірошниченка виконав удар над голкіпером "Чорноморця". Вже наприкінці матчу вболівальники почали покидати стадіон, а знову той же Сергій М'якушко та Олексій Гуцуляк просто познущалися над одеським клубом, забивши по голу за дві хвилини.

Таким чином, "Карпати" здобули три очки і закріпилися на 10 сходинці турнірної таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 9 очками йде одразу після "Карпат".

Відеоогляд матчу Чорноморець – Карпати

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