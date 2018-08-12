"Чорноморець" вдома мінімальна переміг "Десну"

Одеський "Чорноморець" у матчі четвертого туру УПЛ приймав вдома чернігівську "Десну". Єдиний гол у матчі приніс перемогу господарям поля.

Чорноморець – Десна 1:0

Гол: Смірнов, 71

Читайте також: Українець Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом": фото

Матч не був багатий на гольові моменти. Команди більше уваги приділили боротьбі.

Єдиний гол влетів у ворота "Десни" на 71-ій хвилині. Після подачі зі штрафного ніхто не дотягнувся до м’яча, і той вдарився у штангу воріт, впавши на лінію воріт. першим на добивання опинився Смірнов, який і відправив його у ворота.

Завдяки цій перемозі "Чорноморець" набирає 7 очок і піднімається в топ-5 турнірної таблиці УПЛ. "Десна" ж ділить 9-11 місце з трьома балами в активі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24