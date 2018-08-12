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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Чорноморець" вдома мінімальна переміг "Десну"

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"Чорноморець" вдома мінімальна переміг "Десну"

Одеський "Чорноморець" у матчі четвертого туру УПЛ приймав вдома чернігівську "Десну". Єдиний гол у матчі приніс перемогу господарям поля.

Чорноморець – Десна 1:0
Гол: Смірнов, 71

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Матч не був багатий на гольові моменти. Команди більше уваги приділили боротьбі.

Єдиний гол влетів у ворота "Десни" на 71-ій хвилині. Після подачі зі штрафного ніхто не дотягнувся до м’яча, і той вдарився у штангу воріт, впавши на лінію воріт. першим на добивання опинився Смірнов, який і відправив його у ворота.

Завдяки цій перемозі "Чорноморець" набирає 7 очок і піднімається в топ-5 турнірної таблиці УПЛ. "Десна" ж ділить 9-11 місце з трьома балами в активі.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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